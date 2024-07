Napra pontosan egy hónappal ezelőtt, június elsején tombolt az év eddigi legnagyobb vihara Debrecenben, a szupercella óriási jégverést hozott, de jelzőlámpák és tetődarabok is leszakadtak azon a borzalmas szombati napon a városban. Volt, ahol diónyi méretű jég esett (még Liptai Claudia dekoltázsába is pottyant jégdarab a Kossuth téren), a szél pedig brutális erővel szántotta végig a várost. A károk felszámolása vasárnapig elhúzódott, a tűzoltók mellett az önkormányzat és a vízmű munkatársai is dolgoztak az elképesztő pusztítás nyomainak eltüntetésén.

Pillanatképek az Időkép videójából: így tarolta le a június 1-jei vihar Debrecenbt

Forrás: Instagram / Időkép

Megdöbbentő videó a debreceni vihar pusztításáról

Az Időkép aznapi videóját még nem mutattuk meg a tomboló szupercelláról, az egy hónapos évforduló viszont jó alkalom erre. A felvételen jól látszik, hogy az út mellett álló Suzukitól a kis fákig tényleg minden igyekezett ellenállni az irtózatos széllökéseknek, de például a borsónyi nagyságú jégzáporról is van benne elég látványos rész.

Hajdú-Biharban egyébként hétfőn is lecsaphat egy-egy zivatar, de reméljük, hogy ha meg is érkeznek, ennyire azért nem tépik szét sem Debrecent, sem a vármegye többi részét.