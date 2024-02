Debrecenben és környékén is felhős, borús idő várható szerdán. A reggeli hűvös után délutánra jobb lesz az idő, akár a Nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8-10 Celsius-fok között alakul. Csapadék előfordulhat napközben, a szél is megélénkülhet.