Ködös, hideg reggel után némi napsütésre is lehet számítani szerdán Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint változóan felhős, napos idő vár ránk, a hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, csapadékra nem kell számítani.

Az országos előrejelzés szerint reggelre sokfelé képződik köd, ami napközben fokozatosan megszűnik, egy gyenge hidegfront hatására. Nem lesz számottevő csapadék. Az északnyugati szél megerősödik. 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.