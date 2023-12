Debrecenben és környékén is felhős, borult időre számíthatunk szombaton, köd is előfordulhat. Napközben kisüthet néha a Nap, de a felhők többnyire eltakarják majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2-3 Celsius-fok között alakul, hószállingózás is előfordulhat.