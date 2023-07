Már Hajdú-Bihart is kóstolgatja a szerdára jósolt csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat friss, 15.30-kor kiadott radarképe alapján.

Forrás: met.hu

Ez azonban lehet, hogy még csak a kezdet.

Mint arra a szolgálat szolgálat csütörtök éjfélig tartó figyelmeztető előrejelzése rámutat: ma napközben főleg keleten várhatók zivatarok, majd egy északnyugat felől érkező hidegfronton, illetve annak előterében késő délutántól, estétől újabb hullámban kipattannak zivatarok, heves zivatarok. Ekkor először északnyugatot, nyugatot érik el, majd estétől, késő estétől már zivatarrendszerré szerveződve kiterjedtebben (főként az ország északi felében) heves kísérőjelenségeket okoznak és fokozatosan a keleti országrészre is átterjednek.

Azt írták, csütörtökön ismét nagy területen, kiterjedten várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A nap első felében főleg az ország északkeleti felében, majd a késő délutáni óráktól kiemelten a déli országrészben várhatók további zivatarok, amelyek ott rendszerbe is szerveződhetnek, károkozó események is nagyobb területen várhatók.

A legintenzívebb cellákat mindkét nap nagy méretű jég (néhol >5 cm átmérőjű), szélvihar (80-100 km/h, helyenként >100 km/h), illetve felhőszakadás (~20-40, néhol >50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség) kíséri.

Piros riasztás sincs kizárva

Hozzátették: a piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok is kialakulhatnak! (A kiterjedtség, valamint a kritériumok teljesülése esetén ma éjjel főként az ország északi megyéiben, elsősorban a Dunántúl északnyugati-északi felében van reális esély a piros riasztás kiadására. Kisebb eséllyel a Dunakanyar tágabb térsége is érintett lehet, de a fő károkozó jelenségek leginkább északnyugaton és az Alpokalján várhatók. Csütörtökön is hasonló esélyekkel várható a piros fokozatra történő emelés a veszélyjelzésben, ekkor szintén az éjszaka során várhatók a legveszélyesebb események, estétől már kiadhatják a piros riasztást, amely elsősorban az ország déli felében (délnyugat és Dél-Alföld) több megyét is érinthet.)

Meleg lesz, de nem annyira

A napi középhőmérséklet ma az északkeleti területeket leszámítva 25 fok felett, főként a déli területeken 27 fok körül várható. Csütörtökön mérséklődik a hőség, főként az ország délkeleti felében várható 25 fok feletti, délkeleten néhol 27 fok feletti napi középhőmérséklet.