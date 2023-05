Felhős, ugyanakkor kellemes időre ébredhettek a debreceniek és a hajdú-bihariak szerdán, amely a nap hátralévő részében is kitart majd. A hőmérséklet 7 és 20 fok között alakul majd, csapadékra nem kell számítani és a szél is mérsékelt lesz - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből. Az UV sugárzás erős lesz, ezért még a felhős időben is gondoskodni kell a bőr védelméről.

Az országos előrejelzés szerint erősen felhős lesz az ég, az Alföldön hosszabb napos időszakokkal. Eleinte főleg a Dunántúlon és északon lehet eső, zápor, majd estefelé a Dél-Alföldön zivatarok törhetnek ki. Az északnyugati szél megerősödik. 19-20 fok körül alakul a hőmérséklet.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye!