Két évvel ezelőtt, 2022. június 1-jén tették le a debreceni BMW-gyár alapkövét. Az autógyártó az évforduló kapcsán hosszabb közleményben összegezte az azóta történteket és a munka mostani állását.

A debreceni BMW-gyár Képzési Központja tavaly októberben nyílt meg

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a párhuzamosan zajló építési folyamatok pontos tervezést és összehangolt munkát igényelnek, ezek eredményeképpen

a munka a terveknek megfelelően halad, hogy a gyár idén megkezdhesse a próbagyártást, jövőre pedig elindítsa a termelést.

A vállalat az elmúlt két év meghatározó állomásai között említette például

a Festőüzem legmagasabb pontjának elérését,

a Képzési Központ megnyitását,

a Kommunikációs Központ átadását,

de azóta az Egészségügyi Központ és a gyár étterme is megkezdte a működést.

„Számos további épület kivitelezése is gyors ütemben halad, amelyek közül jó néhány technológia területére egyre több berendezést is telepítettek már az elmúlt hetekben-hónapokban. A Nem-széria anyag raktár és a gyár egyik legnagyobb épülete, az Összeszerelő üzem is látványosan formálódnak. A Présüzembe megérkeztek az első nehéz, több mint 100 tonna súlyú berendezések is, a Festőüzem munkálatai pedig végső fázisaikba értek” – olvasható a közleményben.

Emellett többek között arról is írtak, hogy dinamikusan növekszik a vállalat lelkes csapata is: az intenzív toborzás a következő hónapokban sem csökken. A pozíciókról tájékozódhatnak az érdeklődők az üzem karrieroldalán, valamint a Facebook-oldalán.

A helyi oktatásért is tesznek a BMW-gyárban

Mint emlékeztettek, tavaly szeptemberben elindult a BMW Group Gyár Debrecen Duális Szakképzési Programja, amelyen évfolyamonként száz nappali tagozatos tanuló vehet részt.

Az idén szeptembertől már 200 főre bővülő diákság a legmodernebb járműgyártással kapcsolatos technológiákkal ismerkedhet meg és szerezhet jártasságot az Ipar 4.0 és többek között a robotika, a 3D nyomtatás, a virtuális és a kiterjesztett valóság világában. Mindezeken túl kommunikációs, prezentációs és projektmenedzsment ismeretekhez is juthatnak. A hároméves program sikeres teljesítését követően a végzett tanulók teljes munkaidős pozícióban helyezkedhetnek majd el a debreceni gyárban

– hangsúlyozták, de arra is rámutattak, hogy a BMW Group Gyár Debrecen ebben az évben a Lányok Napja kezdeményezéshez is csatlakozott.

A már elért sikerek mellett a vállalat izgatottan és óriási lendülettel készül a következő fázisokra, amelyek legkisebb láncszeme is a Neue Klasse gyártásához járul majd hozzá. A BMW Group Gyár Debrecen 2025-ben kezdi meg a termelést, több mint 1500 munkavállalóval, egyben ekkor gördül le a gyártósorról a Debrecenben debütáló, tisztán elektromos meghajtású Neue Klasse első modellje is – írták végezetül.

Papp László is posztolt az évfordulóról

Az évfordulóról Papp László polgármester is megemlékezett a Facebook-oldalán. „Forradalmi változások zajlanak az autóiparban, amelynek egyik központi helyszíne Debrecen lesz!” – írta a debreceni városvezető.