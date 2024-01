Hajdúböszörmény az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásában megvalósuló úgynevezett TOP-os beruházások révén jelentősen gyarapodott 2023-ban. Ezeket a projekteket lezárta a város, a pénzügyi elszámolás időben megtörtént.

– Nagyon gazdag, nagyon szép évünk volt 2023 – értékelte a Cívishírnek a pályázatok szempontjából a leköszönt esztendőt Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere, majd részletezte a beruházásokat. A legjelentősebbel, a Fürdőkertben elvégzett, körülbelül egymilliárd forintossal kezdte, amivel a Fürdőkert mára Kelet-Magyarország legkomplexebb szabadidőközpontjává vált. Szálláshellyel, konyhával, étteremmel, a Hajdúság értékeit bemutató ökoturisztikai látogatóközponttal, tanösvénnyel, műanyagborítású kézilabdapályával, egykilométeres rekortán futókörrel, skate-parkkal és BMX-pályával gazdagodott a Fürdőkert. Ott egyidőben három helyszínen tudnak rendezvényt tartani. A közelmúltban adták át a Csillagvár óvoda Dob utcai telephelyén az új bölcsődei szárnyat. Ugyancsak nemrégiben vehették birtokba az egészségügyi központot, ahol háziorvosok és fogorvosok rendelnek. Az épületben később konferenciaterem lesz és három önkormányzati lakást is kialakítanak. A napokban készült el a szociális városrehabilitációs programnak az infrastrukturális fejlesztési része. Ebben útberuházások, továbbá a Déli Lucernásban önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások felújítása és járdakarbantartás szerepel. Egy másik pályázati támogatásból egy csapadékvízelvezető zárttá tétele után, annak a tetején a strandfürdőhöz vezető kerékpárutat épített az önkormányzat. Ez az út csatlakozik a Hajdúdorog irányában lévő bicikliúthoz. A közterekre, parkokra is tudtak költeni.

Az idén kezdik az előkészítést

Az idén elkezdődik a következő években megvalósuló, ötmilliárd forint összértéket meghaladó TOP pluszos programok előkészítése. Ebben számos útfejlesztés, valamint Debrecen és Hajdúdorog irányába kerékpárút-építés is szerepel.

A Csillagvár óvoda Kölcsey utcai telephelyének teljes felújítása, energetikai megújítása és elektromos hálózatának korszerűsítése valósul meg.

A Dobó utcai óvoda épületének tetőszerkezetét újítják fel. Mint ahogy a könyvtár épületének felújítása és fűtéskorszerűsítése is napirenden van, ott a lapos tetőt építik át sátortetőre, a tetőtéri részben pedig a könyvtár raktárát alakítják ki. A strandfürdő melletti 8 hektáros, egykori csónakázótavat megkotorják, a környékét rendbe teszik, ott szabadidős rész lesz a későbbiekben.

Tovább folytatódnak a fejlesztések

Kiss Attila beszélt arról is, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen egy nagy jelentőségű egészségügyi rekreációs központot hoznak létre. Ez a hallgatóknak gyakorlati bázis, kutatóhely is lesz, továbbá ott egy bentlakásos szanatóriumot is megépítenek, amely a beszédkészségben sérült gyerekek, felnőttek rehabilitációs központja lesz. A terület rendbetételét hamarosan elkezdik. Ugyancsak a 2021-2027-es európai uniós pénzügyi ciklus pályázati támogatásaiból folytatják a város csapadékvízelvezető-rendszerének kiépítését. Ebben a korábbi gyakorlathoz képest az a változás, hogy a belvárosból kivezetett vizet tározókban gyűjtik össze, és azt később akár öntözésre is használhatják. Parkokat tesznek rendbe, például a Baross Gábor teret, ahol szovjet katonai emlékmű is található.

A Győrössy kertben parkolókat és utakat újítanak meg. A tervekben szerepel 10-13 belterületi út felújítása és újonnan nyitott utcák útjainak aszfaltozása, köztük pródi, hajdúvidi és bodaszőlői utaké, utcáké is.

A polgármester 12-őt tart reálisnak, a pénzösszeg adott, a kivitelező kiválasztásakor dől el, hogy a támogatási keretbe mennyi fér bele. A kerékpárutakat Hajdúdorog határáig, tehát északi irányban a hajdúvidi temető után kicsivel, Videt is bekötve a hálózatot, dél felé pedig Bodaszőlőig építik ki. Keleti irányban a böszörményi piactól a hajdúhadházi határig épül majd kerékpárút. Ezzel egyidőben, a Magyar Közút beruházásában, újul meg a Hajdúböszörmény-Hajdúhadház közötti közút Böszörmény felé eső nyolc kilométeres szakasza. Folytatódik a fürdő korszerűsítése, mégpedig két lépésben. Az elsőben a belső gépészeti elemek újulnak meg, kicserélik a vízforgató berendezéseket, továbbá a termálvízből nyert energiára áll át a létesítmény, és ezzel a jövőben mintegy passzívházként üzemelhet. A kisebb összegű fejlesztésben pedig a szabadtéri medencéket újítják fel és a kisgyermekeknek kalandmedencét építenek.