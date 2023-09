A gazdaságfejlesztési miniszter a megbeszélés során kiemelte, hogy az export- és beruházás vezérelt magyar gazdaság húzóerejévé mára egyértelműen a járműgyártás és az akkumulátorgyártás lépett elő. Hozzátette, hogy a járműipar jövőjét az elektromos autók jelentik, ebből az is következik, hogy akkumulátorgyártás nélkül nincs fenntartható járműgyártás sem. Nagy Márton rávilágított, hogy

a CATL magyarországi beruházása így egyszerre járul hozzá a magas hozzáadott értékkel rendelkező gazdasági teljesítmény növeléséhez és a munkahelyek megvédéséhez is.

Az akkumulátorgyártás szerves része a magyar gazdaságnak, a következő években több mint 6.300 milliárd forintnyi fejlesztés érkezhet az ágazatba, amivel 20 ezer új munkahely létesülhet.

Magyarország a világ 4. legnagyobb akkumulátoripari hatalma lehet Kína, az Egyesült Államok és Németország után, hazánk gyártási kapacitása elérheti a 250 GWh-t, ezzel az európai szükséglet 35 százalékát leszünk képesek kiszolgálni

– húzta alá a miniszter.

Nagy Márton szerint lényeges, hogy az akkumulátorgyárak jelentősen növelhetik a kutatásfejlesztési ráfordításokat is. A CATL például már kutatói együttműködést kötött az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat akkumulátor-kutatásokra specializálódott részlegével, emellett a kínai társaság saját kutatóintézete további kutatási együttműködések lehetőségét nyitja meg a magyar kutatók számára - olvasható a közleményben.

Mint írják, a Kormány célja minden beruházás esetében, hogy azok az előírásoknak és környezetvédelmi feltételnek megfeleljenek, illetve minél több magyar cég és minél magasabb szinten kapcsolódhasson be a termelésbe beszállítóként, ezzel is javítva a magyar gazdaság versenyképességét. Ennek érdekében a felek megállapodtak, hogy az egyeztetések a jövőben is folyamatosak maradnak.