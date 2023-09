A lipcsei Porsche Élményközpontba utazott kedden Papp László és Barcsa Lajos, derül ki a debreceni polgármester Facebook-posztjából. Hozzátette, szerdán az alpolgármesterrel együtt a helyszínen egy autóipari konferencia vendégei lesznek.

Az ACOD (Kelet-Németországi Autóipari Klaszter) szerdai konferenciáját Kihívások kezelése: Új partnerek – Új lehetőségek – Hozzáadott érték létrehozása címmel rendezik meg, és a hivatalos leírás szerint a rendezvényen közvetlen és személyes eszmecserét tesznek lehetővé többek között a beszállítók és kutatók döntéshozóival konkrét működési tapasztalatok alapján.

A lipcsei Porsche-gyár élményközpontjának fogadóépületét egyébként egyedi formája miatt Gyémántnak is nevezik, és évente 40 ezer vendéget fogad szerte a világból. A központ többféle programlehetőségnek is helyt ad, például gyártúrának, de különösen népszerű az élményvezetés is, amelyet egy FIA-tanúsítvánnyal rendelkező különleges versenypályán abszolválhatnak az érdeklődők.