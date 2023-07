Megváltoztak az ingatlanpiaci viszonyok az elmúlt évtizedben az országos trendekhez hasonlóan Hajdú-Bihar vármegyében is. Ez pedig jelentős hatással volt az árakra is. A vármegyében a lakosok száma 2011-hez képest 5,1 százalékkal 519 ezer főre csökkent - derül ki az ingatlan.com új elemzéséből, amely a friss népszámlálási adatok alapján mutatja be a Hajdú-Bihar vármegyei lakáspiacon bekövetkezett változásokat.

A változások számokban kifejezve

A hivatalos adatok alapján Hajdú-Bihar vármegyében a lakóingatlanok száma 2,4 százalékkal 235 ezerre emelkedett az előző népszámláláshoz képest. A hirdetési portál adatai szerint idén július elején összesen több mint 6700 eladó lakóingatlan szerepelt a kínálatban. Az átlagos négyzetméterár 644 ezer forint volt, ami 122 százalékos drágulásnak felel meg a 2018-as átlaghoz képest. Debrecenben az átlagos négyzetméterár 127 százalékkal 743 ezerre nőtt. A vármegyeszékhely agglomerációs övezetbe tartozó települései közül Mikepércsen 142 százalékkal 598 ezer forintra, Hajdúsámsonban pedig 233 százalékkal 500 ezer forintra, míg Bocskaikertben 224 százalékkal 545 ezer emelkedett az átlagos négyzetméterár.

Az is kiderül az ingatlan.com elemzéséből, hogy a legjelentősebb kínálattal rendelkező vármegyei településeket nézve Hajdúböszörményben például 227 százalékkal 461 ezer forintra, Hajdúszoboszlón 167 százalékkal 613 ezer forintra, Balmazújvárosban pedig 143 százalékkal 353 ezer forintra emelkedtek a lakóingatlanok átlagos négyzetméterárai.

Mit mutatnak a trendek?

Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta:

A vármegyei lakáspiac helyzetét meghatározza egyrészt, hogy Debrecen az egyetemvárosok táborába tartozik, emiatt a diákok mozgásban tartják a helyi piacot, másrészt a folyamatban lévő ipari beruházások ugyancsak támaszt nyújtanak a keresletnek.

Az országos trendekről szólva közölte azt is: „A 2011-hez képest bekövetkezett változások közül kiemelhető, hogy a nagyvárosok vonzáskörzetei az évtized nyertesei. Ennek hátterében az áll, hogy a legnagyobb népességű városokban jelentős lakáspiaci drágulás ment végbe, ezért sokan megváltak az ottani ingatlanjuktól és az agglomerációs települések felé vették az irányt, ahol alacsonyabb átlagos négyzetméteráron, sokszor nagyobb lakóingatlant tudtak vásárolni. Ez azonban az országos tendencia, a különböző országrészekben komolyabb eltérések láthatóak.”

Az idén az országos lakáspiacon visszafogott a kereslet, ez részben a bizonytalan gazdasági környezettel, az árak korábbi jelentős emelkedésével magyarázható, ezért számos háztartás elhalasztotta a lakásvásárlást, költözést. Ugyanakkor a következő időszakban a kisebb, úgynevezett falusi csokos települések lakáspiaca felélénkülhet, mivel jövőre a mostaninál kedvezőbb feltételekkel lehet majd igénybe venni ezt a támogatást.