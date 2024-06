A koronavírus-járvány, majd a háború okozta energiaválság Berettyóújfalu számára is kihívásokat jelent, azonban így is jelentős eredményeket ért el az önkormányzat. A szociális támogatások bővítése mellett jelentős fejlesztésen esett át a Bihar Termálliget, megújult a város zsinagógája, új vásárcsarnok épült, fejlődött az ipari park. Az állami beruházásoknak köszönhetően pedig egyre markánsabb térségi központ-szerepet tölt be Csonka-Bihar vármegye egykori székhelye. Muraközi István polgármestert kértük meg, hogy értékelje a város elmúlt öt évét, s mutassa be a következő évekre vonatkozó terveit.

– Hajdú-Bihar vármegye ezen szegletének történelme nem feltétlenül a sikerektől volt hangos. Trianon után ugyan Berettyóújfalu Csonka-Bihar vármegye székhelye lett, s a következő 20 év alatt sokat fejlődött, az ‘50-es évektől kezdődően inkább már csak egy megtűrt része lettünk a vármegyének – idézte fel a polgármester. Ebből a helyzetből indulva, 2010-es megválasztásakor elsődleges célul tűzte ki, hogy a város elhelyezkedése ne hátrány legyen, hanem lehetőség.

Ekkor indult el a lakosokkal való közös gondolkodás, a képviselő-testülettel, a vármegyével és a kormányzattal való együttműködés, melyek eredményei ma jól láthatóak

– fogalmazott.

Muraközi István elmondta, a koronavírus-járvány, majd a háború okozta energiaválság eddig ismeretlen helyzetet teremtett a városvezetőség számára, de ez idő alatt is igyekeztek támogatni a lakosságot, illetve az önkormányzat is megkapta a kormányzattól a szükséges támogatásokat.

Ennek a ciklusnak nemcsak az infrastrukturális fejlesztések jelentik az eredményességét, hanem például az is, hogy a legnehezebb időszakban is meg tudtuk őrizni a hivatalnál, hivatali cégeknél a munkahelyeket

– emelte ki. Hozzátette, később a bérek emelésére, cafeteria-rendszer bevezetésére is lehetőségük adódott.

Az elmúlt évek alatt a város szociális ellátórendszerét is bővítette az önkormányzat. Egyebek mellett emelték a különböző szociális juttatások összegét, az újszülöttek tiszteletére fát ültetnek és babacsomagot adnak; bővítették a bölcsődei ellátást, óvodakezdő csomagot vezettek be. Egymillió forinttal támogatják a családok első lakáshoz jutását, a szülők – gyermekük 16 éves koráig –, valamint a 65 feletti lakosok 10 alkalmas ingyen fürdőbelépőt kapnak évente.