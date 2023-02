Többek között Debrecen kiválasztásáról, a termeléshez felhasznált természeti erőforrásokról és a „jó szomszéd” filozófiáról is nyilatkozott a kínai CATL az Indexnek, miután a lapnak volt lehetősége kérdeznie a vállalat vezetőségétől. A debreceni gyár közölte, ez a projekt lehetővé teszi, hogy jobban és időben reagálhassanak az ügyfeleik igényeire, tekintettel arra, hogy Magyarország Európa közepén fekszik, és számos autógyár itt található. Tehát geopolitikai, gazdasági okok miatt választották ezt a helyszínt az üzem felépítéséhez..

A helyi közösségek is jól járnak

Azt írták, a gyárat a legmodernebb technológiákkal szerelik fel, kapacitása pedig a projekt befejezését követően várhatóan eléri a 100 gigawattórát (az ország kapacitása most 40 gigawattórát tesz ki).

Az első létesítmények várhatóan három éven belül elkészülnek.

Az Index azt is megkérdezte, hogy milyen természeti erőforrásokra lesz szükség a termeléshez és milyen környezeti hatásokkal számolnak. Erre azt válaszolták, hogy a lítium-ion akkumulátorok előállításához számos ásványi nyersanyagra – többek között lítiumra, nikkelre és mangánra – lesz szükség, de az akkumulátorok típusától is függ, hogy milyen ásványi anyagokat kell beszerezni az előállításukhoz. A CATL-üzem ISO 14001 környezetvédelmi irányítási rendszert fog ezen a telephelyen bevezetni – tették hozzá, majd bővebben is részletezték, miért választották Magyarországot a beruházáshoz.

A lapnak továbbá kiemelték:

a gyáraink világszerte jelenleg is normálisan, minden szabálynak megfelelően működnek. Ez azt bizonyítja, távolról sem vagyunk környezetrombolók. Sőt, éppen ellenkezőleg: hozzájárulunk a helyi közösségek fenntartható fejlődéséhez.

Nem veszélyeztetik az ivóvízellátást

A CATL emellett írt arról is, hogy

a termelési tevékenységet zárt, megfelelően szigetelt épületekben végzik, azt állítják, talaj- és talajvízszennyezés nem várható;

a számított levegőterhelése a túlbecslések ellenére, a telephelyen belül is az egészségügyi határérték alatt fog maradni, a projekt nem jelent környezeti és egészségügyi kockázatot;

valamint telephelyeiken világszerte a „jó szomszéd” filozófiáját követik a gyárakat körülvevő közösségekkel, mindig a helyi lakosok jólétét tekintik elsődleges szempontnak: „számunkra Debrecenben a lakosság vízellátásának biztonsága az első helyen áll. Az üzem vízfogyasztása nem veszélyezteti a helyi ivóvízellátást” – hangsúlyozták.

A CATL közölte még a lappal, hogy