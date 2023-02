– Sokszor elhangzott az elmúlt hetekben, hogy nemcsak Debrecenben, hanem itthon és külföldön is számos helyen épül akkumulátorgyár, sőt magam is meggyőződtem arról, hogy Németországban milyen körülmények között működik a CATL üzeme. Azt is elmondtuk, hogy biztonsági és környezetvédelmi szempontból ezen üzemek kapcsán nincs ok aggodalomra.

De én is látom és érzem, hogy ez nem nyugtatja meg a debrecenieket. Érzem az aggodalmat egy még kevésbé ismert, új technológia kapcsán.

Ez az aggodalom természetesen engem sem hagy érintetlenül, sőt mondhatnám, hogy éjjel-nappal ott van a fejemben, a gondolataimban, hiszen az én munkám alapvető célja, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat a városban, aggodalom és félelem nélkül tudjanak élni – mondta el Papp László, Debrecen polgármestere a Haonnak, miután a monitoring-rendszerről érdeklődtünk.

A vezető kiemelte, rövid időn belül meghozza a döntést a kormányhivatal az akkumulátorgyár környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban. A döntés tartalmát még nem ismerik, de mindenképp fontosnak tartja, hogy felkészüljenek arra, hogy amennyiben ez a gyár megépül, akkor azok a biztonsági feltételek teljesüljenek, amelyek garantálni tudják az aggodalmak eloszlatását.

Azt alapvetőnek tekinti, hogy csak abban az esetben kaphat egy ilyen üzem engedélyt, ha a legszigorúbb környezetvédelmi és biztonsági követelményeknek megfelel. Ebben a tekintetben nincs pardon.

– Néhány héttel ezelőtt magam is, a város nevében írásban fordultam a kormányhivatalhoz, hogy a lehető legszigorúbb előírásokat megkövetelve folytassa le az engedélyezési eljárást. De ezen túlmenően azt is fontosnak tartom, hogy a Déli Gazdasági Övezetben létrehozzunk a hatóságokkal, a Debreceni Egyetemmel és civil szakmai szervezetekkel egy olyan ellenőrző monitoring-rendszert, amely folyamatos ellenőrzés alatt tartja az ott működő üzemeket – tette hozzá a polgármester.