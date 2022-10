A hallgatók megismerhették az egyetemi partnercégek profilját, a vállalatok képviselői pedig rövid előadásokon mutatták be, milyen gyakornoki-, ösztöndíj- és elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak a fiataloknak és milyen követelményeket támasztanak a leendő munkavállalókkal szemben.

Az október 20-ai eseményen minden eddiginél több, összesen harminckét partnervállalat mutatkozott be az Élettudományi Központ aulájában – hangsúlyozta közleményében a hirek.unideb.hu.

– Az ipar és a hallgatók kapcsolatának olyan teret ad az egyetem, amely révén munkalehetőségekre is pályázhatnak a fiatalok. Az oktatás is olyan piac, mint a gazdaság. A TTK-n is fontosak a gazdasági szereplők számára hasznos innovációs eredmények, hiszen a folyamatos megújulás teheti versenyképessé az egyetemet és a kart. A hallgatók olyan új kihívásokkal találkozhatnak a munkaerőpiacon, amelyeknek csak úgy tudnak megfelelni, ha megkapják az ehhez szükséges legkorszerűbb felkészítést. Nagy szó, hogy ilyen bőséges munkalehetőséget lehet találni a TTK rendezvényén, mely azt is megmutatja, hogy a Debreceni Egyetemnek van a legtöbb ipari kapcsolata a magyar felsőoktatásban. Több mint ezer szerződéses partnerrel büszkélkedhetünk. A Szakmai Nap üzenete az is, hogy sokkal nagyobb szükség van ma a természettudományokra, mint korábban bármikor – jegyezte meg Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a megnyitón tartott beszédében.

– Elsődleges célunk, hogy a régió iparágait megfelelő szakképzettséggel erősítsük, a hallgatók felkészülten lépjenek ki a munka világába. Sikeres egyetemi képzést csak az iparral együttműködve lehet folytatni, emiatt különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy a tágabb régió vállalataival szoros partnerséget alakítsunk ki. Minden évben lehetőséget teremtünk arra, hogy ezek a cégek még közelebb kerüljenek a leendő munkavállalókhoz. Azok vannak most jelen, akik nagy számban alkalmaznak hallgatókat, valamint olyanok, akik bekapcsolódnak az oktatásba, segítenek a laborfejlesztésekben és a duális képzésekben is részt vállalnak – fogalmazott Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

A TTK XII. Szakmai Napján – a korábbi évekhez hasonlóan – iparáganként külön szekciókba sorolták az előadásokat. Többek között gyógyszeripari, vegyipari és villamosipari, valamint földtudománnyal, adattudománnyal és pénzügyi elemzésekkel foglalkozó cégek mutatkoztak be. Az előadásokkal párhuzamosan a vállalatok képviselői a termek előterében kialakított standoknál találkozhattak a hallgatókkal, akik próba állásinterjúkon is részt vehettek.