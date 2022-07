Átadták a Felföldi Édességgyártó Kft. új gyártósorát; a szerdai, sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepi eseményen a résztvevők az édesség elkészítését is megcsodálhatták, azt a folyamatot, amely során az alapanyag késztermékké alakul át az új technológiának köszönhetően. A rendezvényen elhangzott, a beruházás jelentős mérföldkő a cég életében. A több mint 30 méter hosszú gyártósoron – Magyarországon egyedülálló módon – készülhetnek édességek. Az 1 milliárd forintos projekt a versenyképesség, az innovatív fejlődés jegyében valósult meg.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere elmondta, az új gyártósor is remek példa arra, hogy az innovatív megoldások új piaci lehetőségeket nyithatnak, ez tehát az útja minden magyar vállalkozásnak.

– Nagy utat tett meg a vállalat, hogy eljuthasson e ponthoz. A kft. mára több mint 300 embernek jelent biztos megélhetést, az Észak-alföldi régió édességiparát nézve pedig 70 százalékos részesedéssel rendelkezik, jelentős szereplője a piacnak

– mondta, hozzátéve, az élelmiszeripar Debrecenben a hatodik legnagyobb ágazatnak minősül.

Barcsa Lajos és Felföldi József a bemutatóval egybekötött átadón

Forrás: Czinege Melinda

– 2014 óta az élelmiszeripari vállalatoknak 53 százalékkal emelkedett az árbevételük, míg a hozzáadott érték a duplájára nőtt. Az ügyvezetők folyamatosan az innováción dolgoznak, miközben a foglalkoztatásban a pandémia ellenére is 17 százalék növekedést értek el. Az élelmiszeriparnak tehát nemcsak jelene, jövője is van a városban – emelte ki Barcsa Lajos, hangsúlyozva, az édességgyártás mellett a húsipar is meghatározó.

Nagy lépés

Az alpolgármester gratulált a rendkívül impozáns fejlesztéshez, amely a nagy multivállalatoknál is ritkán látható módon működik: az alapanyagtól a végtermékig nyomon követhető az elkészítési folyamat. – Habár viszonylag nagy vállalatról beszélünk, jó látni, hogy a cég ügyvezetője fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat is, olyan családias hangulat jellemzi a céget, amit leginkább a mikrovállalkozásoknál tapasztalhatunk – mondta. Úgy véli, becsülendő, hogy ezt a hozzáállást sikerült megőriznie a debreceni társaságnak, melynek tevékenységére méltán lehetnek büszkék a helyiek, hiszen a cég 55 országba exportálja termékeit, többek között az Egyesült Államokba is.