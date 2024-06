A munkamódszeréről annyit árult el, hogy minden szertartás előtt segítségül hívja a négy elemet, a földet, a tüzet, a vizet és a levegőt, ehhez külön négy elem oltárt is üzemeltet a boszorkánybarlangjában. – Az oltárt nem úgy kell elképzelni, mint a filmekben, hogy egy padláson mindenféle ijesztő fényképek vannak gyertyákkal körberakva. A levegőt általában egy madártoll, a tüzet egy mécses, a vizet egy kis víz, a földet pedig valami kő jelképezi – magyarázta.

Minden szertartásnak fontos eleme a tűz a debreceni boszorkány szerint

Forrás: Olajos Viktória-archív

A nyári napforduló nagy jelentőséggel bír a boszorkányok életében

Mivel fehér boszorkányként, azaz nagyon leegyszerűsítve jó boszorkányként tevékenykedik, a nyári napforduló számára egy különösen jelentős esemény. – A nyári napforduló idején a leghosszabb a nappal, aznap ér minket a legtöbb fény. Spirituálisan a fény testesíti meg a tisztaságot, a szeretet, a bőséget, igazából mindent, ami boldoggá tesz minket. A fény napját minden évben megünneplem, a legtöbbször csoportos szertartást vezetek ilyenkor. Általában tűzgyújtással kezdjük az eseményt, körbe állunk, és hálát adunk, hogy együtt lehetünk. Közösen vacsorázunk, a tűz mellett húsmentes ételeket fogyasztunk, hogy a testünk belül is minél tisztább maradjon. A szabadban is hívjuk a négy elemet, és a négy égtáj felé fordulva kérjük az égi segítőket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ehhez kántálunk, sokszor zenélünk is, van, aki a sámándobján kíséri végig a szertartást. Hogy rácsatlakozzunk az energiákra, táncolni is szoktunk, de itt szintén nem a filmekben és az irodalomban ábrázolt túlzó képekre kell gondolni, nem szoktunk meztelenül ordítani a sötét erdőben a tűz mellett – részletezte Olajos Viktória.

A nyári napforduló idején az az elsődleges célunk, hogy minél jobban összekapcsolódjunk a természettel, ezért is vagyunk a szabadban és ezért mozgunk, énekelünk. És erre miért van szükség? A szertartás által feltöltődünk fénnyel, jobban a középpontunkba kerülünk, egyensúlyba a természettel, ami pozitív hatást gyakorol az életminőségünkre. Ilyenkor azt is jobban meglátjuk a fényben, hogy mire van igazán szükségünk, ezért mint a szülinapi gyertyák elfújásánál, ilyenkor is lehet kívánni valamit, ami általában a téli napfordulóra beérik

– osztotta meg a Haonnal.