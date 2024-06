A Múzeumok Éjszakája alkalmából június 22-én, szombat délutántól éjszakáig várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be kedden a Déri Múzeumban. Ahogyan arról a közelmúltban beszámoltunk: Minden évben legalább egyszer éjszaka is kinyitják kapuikat a hazai múzeumok. A Múzeumok Éjszakája kiemelt tematikája idén a „Gólpassz”.

A közreműködő intézmények képviselői számoltak be az idei Múzeumok Éjszakája programjairól

Forrás: Kiss Annamarie

A Múzeumok Éjszakája Debrecenben idén is fergeteges lesz

A debreceni kiállítóhelyek az idén is közösen, immáron huszonkettedik alkalommal a programokat összehangolva készülnek a Múzeumok Éjszakájára. Az év legrövidebb éjszakájához, a Szent Iván-éji hagyományokhoz kapcsolódva szombat délutántól éjfélig a régi lelkesedéssel, de új ötletekkel, meglepetésekkel készülnek az intézmények erre a különleges nyárestére. – Az idei Múzeumok Éjszakája is az országos programsorozat részeként valósul meg Debrecenben – szögezte le Puskás István alpolgármester. Elmondta, az ország közgyűjteményei azzal a szándékkal nyílnak meg a nagyközönség előtt, hogy máshogyan is betekintést engedjenek az életükbe, mint azt egyébként a hétköznapokon szokás, illetve nyilván azzal a szándékkal is, hogy minél többeket invitáljanak a múzeumokba.

Makettgyűjtemény és statikus technikai bemutató

Legoza Bálint, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár ezredese, dandár parancsnoka ismertette, katonai ellenőrző-áteresztőponton léphetnek be a látogatók szombaton 16 órától az Aranybikába, ahol a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete Hagyományőrző Szekciójának tagjai első és második világháborús, korhű egyenruhában és felszerelésben várják a belépőket.

Ilyés Imre nyugalmazott rendőr alezredes, makettkészítő második világháborús és napjainkban használatos harcjárműveket szemléltető makettgyűjteményét mutatja be a nagyközönségnek. Továbbá az érdeklődők megtekinthetik Vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős őrnagy, posztumusz alezredes, a magyar katonai ejtőernyőzés atyjának életmű-kiállítását, és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred Mélységi Felderítő Századának statikus technikai bemutatóját

– fogalmazott.