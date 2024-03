Debrecen belvárosában, a KÁKA Házban március 9-én egyedülálló gardróbvásárt rendeznek 9 és 12 óra között. Olyan jó állapotú ruhákhoz juthatunk itt hozzá, amelyeket az árusok eredetileg saját maguknak vásároltak, de színük vagy szabásuk miatt nem megfelelő a számukra. Hogyan derült ez ki? Felkerestek egy stílustanácsadót, aki megállapította a hozzájuk illő színeket és az alkatuknak megfelelő fazonokat. Az egyik ember szekrényéből kiselejtezett ruhák viszont másnak épp jól jöhetnek, ha különböző színtípusba tartoznak. Ez a gondolat motiválta Tölgyesi Kata stílustanácsadót, hogy egy olyan gardróbvásárt szervezzen, ahol nem csupán új gazdára lelnek a ruhák, hanem egyúttal a potenciális vásárlóknak a helyszínen segítséget is nyújt a hozzájuk igazán passzoló viselet kiválasztásában.

– Egyrészt korábbi vendégeim jelezték, szívesen túladnának azokon a darabokon, amik nem nekik valók, de nem az interneten, mert ott nem lehet felpróbálni a ruhákat, valamint a fotók sokszor nem adják vissza a pontos színt. Másrészt arra gondoltam, a kedvező ár ellenére ne az észszerűtlen felhalmozásról szóljon ez a vásár, hanem azáltal, hogy segítek a kiválasztásban, olyan darabokat vigyenek haza, amelyeket utána valóban viselni is fognak – meséli Tölgyesi Kata a gardróbvásár megrendezésének ötletéről.

A fast fashion üzletek csábító árai könnyen okot adhatnak arra, hogy nagy mennyiségben – ám silány minőségű – ruhadarabokat halmozzunk fel. Ezzel azonban nemcsak a szekrényt zsúfoljuk túl, hanem részt veszünk a környezet kizsákmányolásában és szennyezésében is. Az Európai Parlament honlapjáról konkrét adatokat is megtudhatunk, méghozzá, hogy egyetlen pamutpóló elkészítéséhez a becslések szerint 2700 liter vízre van szükség, ami egy személy 2,5 évi ivóvízigénye. 2020-ban a textilipar volt a harmadik legnagyobb víz- és földfelhasználó. A vízszennyezés és a szén-dioxid-kibocsátás egy része is a textilipar számlájára írható. A termékek festéséből és elkészítéséből adódóan a globális vízszennyezés mintegy 20%-áért felelős. A szintetikus anyagok mosása révén pedig mikroműanyagok kerülnek a vizekbe. A környezettudatos vásárló ezen szempontok miatt is szívesebben választ használt ruhát, ha pedig újat szeretne, a felesleges vásárlás elkerülése végett érdemes tisztában lennie a saját stílusával.

A stílustanácsadásra betérő vendégek sokkal tudatosabban vásárolnak és öltözködnek, miután megismerték a saját szín-és alkattípusukat

– véli a színtanácsadó.

A színtanácsadás során Kata 100 különböző árnyalatú kendőt használ, amik segítségével megállapítható, hogy a négy évszakról elnevezett típusok közül a vendég melyik kategóriába tartozik, azokon belül pedig melyik altípusba. Mindent megvizsgálnak az arc körül: a megfelelő hajszínt, a sminkválasztást, sőt még a kiegészítőket is, mint a szemüveg vagy az ékszerek. A színtanácsadás mellett alkatelemzés, gardróbrendezés kiszállással és közös vásárlás is kérhető, vagy egyedi tanácsadásra is van lehetőség, például ha egy adott alkalomra szeretne valaki segítséget kérni a külső megjelenéséhez.

Egyszemélyes, páros vagy kiscsoportos formában akár egy kellemes délelőtti program is lehet a komplett elemzés – emeli ki Kata.

A tudatos vásárláson túl munkájának egyéb hozadéka is van. Véleménye szerint mivel a stílustanácsadáson járt nők ezentúl olyan darabokat viselnek, amikben jól érzik magukat, ezáltal magabiztosabbak is lesznek.

– Harmincon túl a nők egyszer csak észreveszik, hogy nem minden áll már jól nekik. Én tudok segíteni abban, hogy a legjobb formájukat hozzák ki magukból. Mindenkinek vannak olyan színei, amelyek igazán üdévé, élettelivé teszik. Az öltözködés ezután nem teher, hanem öröm lesz. Reggel nem kell órákig állni a szekrény előtt, mert olyan eszköztárat kap, amiből bátran válogathat – fejti ki a stílustanácsadó.

Általánosságban elmondható, hogy a nők akkor fordulnak hozzá, amikor egy belső változás indul el bennük, ami azzal is jár, hogy szeretnének jobban odafigyelni a külső megjelenésükre. Kata megfigyelte, hogy leginkább életszakaszváltások között, a változókor idején, kisgyermekes anyukáknál vagy munkahelyváltás miatt kerül erre sor. Vendégei saját szépségét emeli ki a színekkel, és gyakran látta a rácsodálkozást a szemükben, amikor számukra valami szokatlant, de mégis hozzájuk illőt láttak a tükörben. A színtanácsadás során utólag azt is megértik, miért hordtak bizonyos ruhákat rongyosra, mások pedig miért porosodnak ott a szekrényben.

Stílustanácsadás férfiaknak?

Bár még mindig a nőket érdekli ez jobban, azt tapasztalja, hogy a férfiak is egyre nyitottabbak, hiszen ők is szeretnének jól kinézni és magabiztosnak tűnni. Egy férfi sokkal kevesebbet költ ruhákra, de akik őt felkeresik, arra törekednek, hogy az a néhány darab legyen igazán találó, hozzájuk illő. Arra vágynak, hogy fiatalosnak, lendületesnek lássák őket, legyen szó a munkahelyükről, az üzleti vagy magánéleti kapcsolataikról, sikereikről.

A férfiak általában azt szeretnék tudni, mi az, amitől magabiztosnak tűnnek, de nem harsány, erőltetett módon. Sokan azt fogalmazzák meg, hogy keressük meg, mi az, ami egyedivé teszi őket, ami a védjegyük, csak rájuk jellemző stíluselem – meséli Kata.

Úgy tűnik, a saját stílus felfedezése iránt egyre nagyobb az érdeklődés manapság, egyre fiatalabbak keresik fel őt. Meglátása szerint a legtöbben így a fölösleges pénzköltést akarják csökkenteni, hiszen tudatosabbak lesznek és elkerülhetik az impulzusvásárlásokat.

– Statisztikák szerint a szekrényünk tartalmának körülbelül 30 százalékát viseljük. Akkor érdemes megválni egy adott ruhadarabtól, ha a színével kapcsolatban az az érzésünk, hogy még sminkelnünk kell hozzá, vagy a viselésekor valamiféle hiányérzetünk támad. Árulkodó jel az is, ha előnytelenül változik meg az arcunk: besárgul vagy éppen nagyon sápadt lesz tőle, jobban kiugranak a ráncok, karikásabbnak látszik a szemünk, vagy idősebbnek érezzük magunkat benne – tájékoztat a stílustanácsadó.

Hosszútávon pénzt is spórolhatunk vele

Azoknak, akik változtatni szeretnének, azt javasolja, először használt ruhák vásárlásával kísérletezzék ki, mi az előnyös számukra, hiszen ez jóval kisebb anyagi befektetéssel jár. A fokozatosság elvét követve építsék be a változtatásokat. A teljes átalakuláshoz egyébként egy évre van szükség, mert évszakonként érdemes felülvizsgálni a gardróbot. Végül pedig az sem elhanyagolható, hogy ezen vagy egy hasonló vásáron sokkal nagyobb valószínűséggel találhatnak az érdeklődők egyedi darabokat is, amelyek nem beszerezhetők a fast fashion üzletekben.