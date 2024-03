A vezető megosztotta, a Bokréta Foltvarró Kör tagjai minden évben készítenek a hagyományos tojásformákon kívül is díszeket. Most ajtódíszeket, virágzó faágakra akasztható színes tojásokat varrnak. – Régebben festettük a tojásokat, napjainkban inkább apró textildarabokat ragasztunk vagy színes csíkokat varrunk a piros tojás formájú kartonokra. A kész tojásformákat szép kerek formában elrendezve vidám ajtódíszként használhatjuk – hangsúlyozta. Hozzátette, a kör tagjai a Csapókerti Közösségi Házban találkoznak hetente, s ott közösen is szép, színes használati és dísztárgyakat varrogatnak.