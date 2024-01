Újholdnak azt a jelenséget nevezzük, amikor a Föld, a Hold és a Nap egy sorban állnak, mint a focisták a himnusz alatt a válogatott meccsek előtt. Ez az együttállás a bolygók mozgása miatt nagyjából 29 naponta ismétlődik meg, ennyi idő alatt telik el egy holdhónap. Minden holdhónap újholddal kezdődik. Mint a neve is mutatja, ezzel egy új ciklus, egy új meccs indul. Ez még a kezdőpont, a nulla, amivel még osztani sem lehet. Újholdkor még nincs semmi, az esti égbolton is sötét van, mert a sor közepén álló Hold teljesen eltakarja a Napot.

Ahogy telik az idő, a bíró belefúj a sípba, a játékosok elkezdenek a játszani, a Hold elkezd növekedni. Először csak egy kis vékony, fényes sarló tűnik fel az égen, amiből 14 nap elteltével telihold lesz. A telihold a holdhónap közepe, a félidő. Ekkor nézhetünk rá az eredményjelző táblára, hogy hány gólt sikerült berúgni, mennyit kaptunk, bejött-e az elképzelt taktika, ki van jó formában, kit kéne lecserélni. A telihold fényének köszönhetően még éjszaka is világosan láthatjuk, mit sikerült megvalósítani, min kell változtatni ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Félidőben eldönthetjük, hogyan játsszuk le a második félidőt, ami 14 napig tart. Telihold után két héttel ér véget a holdhónap, lefújják a meccset és kezdődik egy újabb kör elölről.

Az újhold tehát a pályára lépés előtti időszak, amikor meghatározhatjuk, hogy mit szeretnénk elérni. Ekkor érdemes elültetni azokat a magokat, amiknek a termését szeretnénk learatni – akár a kertünkben, akár a fejünkben.

Amit újholdkor megtehetsz, ne halaszd máskorra

2024 első újholdja a Bak jegyében jön létre január 11-én. A Bak a zodiákus menedzsere, aki hosszú távra, felelősségteljesen, józanul tervez és kivitelez is. A Bak nem szereti a mellébeszélést, a tétlenséget – a hatékonyságra, az eredményekre hajt. Ezért most kivételesen nagy lehetőségünk van rá, hogy amiről eddig csak álmodoztunk, azt meg is valósítsuk. Kapjuk elő az éves tervezőnket, nyissuk meg a táblázatkezelő alkalmazásokat, de az is elég, ha a fejünkben rendet rakunk és tisztázzuk, minek a gyümölcsét szeretnénk élvezni majd a jövőben és mit teszünk az ügy érdekében. Csehov drámájában a három nővér esett abba a hibába, hogy állandóan csak sóhajtoztak, hogy milyen jó volna Moszkvába menni, aztán addig se jutottak, hogy letöltsék a MÁV-applikációt vagy beüljenek egy telekocsiba. A Bak energiája abban segít, hogy mi ne járjunk így, ne csak lötyögjünk a pályán döntetlenre játszva, hanem vegyük kezünkbe az életünket.

Amit viszont nem szabad elfelejteni, hogy a Bak kifejezetten hosszú távon gondolkozik és csak a minőségben hisz. Az egyslágeres felvillanások, a 10 perces hírnév nem a műfaja, ne várjuk, hogy holnapra minden megváltozik, hogy amit ma elültetünk, az két hét múlva kivirágzik. Türelemre, kitartásra és nem utolsósorban hatékony munkavégzésre van szükség. Oda kell tenni magunkat, keresztbe kell tenni azt a két, de az is lehet, hogy négy gazszálat, ha a helyzet megkívánja. Nem arról van szó, hogy ész nélkül szét kell hajtani magunkat, hiszen a Bak észszerű jegy – se többet, se kevesebbet ne tegyünk, mint amennyit szükséges.

Ha bizonytalanok vagyunk benne, hogy milyen fába vágjuk a fejszénket, hogy muskátlit ültessünk-e vagy büdöskét, akkor feltehetjük magunknak a rettegett állásinterjú kérdést: hogyan szeretnénk látni magunkat egy év múlva? Ha ez traumatikus, akkor megpróbálhatunk arra válaszolni, hogy ha jövő ilyenkor felhívjuk a legjobb barátunkat, milyen fejlődésről szeretnénk neki beszámolni?

Bármilyen szándékot is fogalmazunk meg, ha most elindítjuk a folyamatot és kitartóan dolgozunk a célért, platós kocsival mehetünk majd szüretelni a munkánk eredményét.