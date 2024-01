Sokaknak ismerős lehet a nagymacsi cica, Süti története, akit három éve, január 3-án hátba lőttek. Korábban a Haon is beszámolt a kis hős történetéről, aki a felfoghatatlan tragédia óta a mai napig nem tud járni. Igaz, az is csoda, hogy túlélte a borzalmakat, ugyanis valaki légpuskával gerincen lőtte, de mivel két csigolya között volt a lövedék, műtéttel el lehetett távolítani. Napjainkban is rokkantkocsival közlekedik, életvidám cica, viszont némi támogatásra szorul.

Forrás: Oláh Attiláné-archív

Erre van szüksége Sütinek

Oláh Attiláné, Süti gazdájának a Facebook-bejegyzésére lettünk figyelmesek hétfőn, aki az ismerősei segítségét kérte. – Sütike érzi a lábát, de a gerincét nem tudja megemelni. Jól érzi magát, elfogadta ezt a helyzetet, nagyon ügyesen „fókázva” közlekedik. Inkontinenciával küzd, mivel az alomtálcát nem tudja használni. Ha valakinek volna gyermekétől megmaradt pelusa, azt szívesen fogadnánk, ugyanis a kis négylábú családtagunknak nagy szüksége van rá – osztotta meg.

Forrás: Oláh Attiláné-archív

A posztot látván megkerestük Oláh Attilánét, és megtudtuk, Süti 2018-ban született, testvérei gazdisodtak, őt megtartotta a család. – Boldog életet él, de sajnos október végétől szobafogságban van, már nagyon várja, hogy jó idő legyen, és újra kint lehessen napközben az udvaron. Most télen sokat alszik, fetreng a kis ágyában. A rokkantságát nagyon jól kezeli. Imádja, ha a kutyák bejönnek hozzá napközben, ők a haverjai – fogalmazott.

Forrás: Oláh Attiláné-archív

Hozzátette, 3-as pelust hord, akár úszó pelus is alkalmas lehet, és nedves törlőkendőre is nagy szükségük lenne, az elég sok fogy náluk, illetve a betegalátét. Hangulata jó, az étvágya is. Ilyenkor télen sokat alszik, illetve többet, mint nyáron, mivel a lakás kicsit ingerszegényebb, mint amikor kint lehet az udvaron.