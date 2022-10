A napokban egy valódi hős történetére lettünk figyelmesek az interneten: Sütit, a hatéves, nagymacsi cicát közel két éve egy felfoghatatlan tragédia érte (2021. január 3-án hátba lőtték).

Az eset körülményei azóta is tisztázatlanok, azonban Süti túlélte a történteket, és azóta is példaértékűnek tekinthető az élethez való pozitív hozzáállása. A lövedéket azonnal eltávolították, de sajnos járni nem tud. Gazdájától, Oláh Attilánétól megtudtuk: kedvence rokkantkocsival közlekedik, amit egy kertészettől kapott.

Forrás: Oláh Attiláné-archív

– A négylábú hős inkontinenciával küzd, és emiatt a lakásban pelenkát visel – szögezte le gazdája, aki a következőt osztotta meg közösségi oldalán: Szívesen fogadjuk a kinőtt pelusokat. Jönnek az őszi, téli napok, és ilyenkor Süti már nem tud az udvaron kint lenni, lakásban pedig pelenka szükséges. Előre is köszönjük cicánk nevében – hívta fel a figyelmet.

Oláh Attiláné a Haon érdeklődésére elmondta: Süti élni akarása, kitartása követendő példa lehet nem csak az állatok, de az emberek számára is. Imád az udvaron játszani, van két testvére és ugyanennyi kis kölyke is, akik értelemszerűen még a baleset előtt jöttek a világra. A kutyákkal is nagyon jóban van, nem riad meg senkitől és semmitől.

– Nagyon ügyesen tud „fókázva” közlekedni, mert ugye bármennyire is szeretnénk, hogy használni a rokkantkocsiját, ő azt nem mindig találja szükségesnek – jegyezte meg gazdája mosollyal az arcán. Hozzátéve, ledobja magáról az eszközt, és elindul a „nagyvilágba”.

Forrás: Oláh Attiláné-archí

Egy biztos: Süti együtt tud élni fogyatékosságával, és egyáltalán nem érzi magát ettől kevesebbnek. Játszik társaival, élvezi az életet, és mindig meg tudja lepni gazdáit erős akaraterejével.

Forrás: Oláh Attiláné-archív

– Kedvencünk története is bemutatja, hogy vannak emberek, akiknek napjainkban sem számít egy kisállat élete. Pedig annyira jó lenne egy olyan világban élni, ahol tekintettel vagyunk egymásra, és tényleg csak azok válnának gazdivá, akik szeretnének és megérettek a feladatra – fűzte hozzá.

NE