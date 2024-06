A Mozdulj, Debrecen! mozgalom Mozgáskarnevál néven rendezett óriási bulit azoknak, akik szerették volna a világ összes sportágában kipróbálni magukat. Június 2-án, vasárnap az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban bárki pályára léphetett a szabadtéren, míg a fedett csarnokban az első debreceni kiütőbajnokság döntőseinek szurkolhattunk.

A Mozgáskarneválon rendezett kiütőjátékba a debreceni önkormányzat tagjai is bekapcsolódtak

Forrás: Czinege Melinda

A kint felállított pályákon egyértelműen a labdarúgás volt a bajnok. Lehetett csocsózni, focilabdákkal biliárdozni, célba rúgni, vízifocizni és gömbfocizni, de működtettek egy kifejezetten a fejelés gyakorlására alkalmas szerkezetet is. Az igazi labdazsonglőrök benevezhettek a dekázóversenybe, akik pedig Dzsudzsák Balázs szintjét elérő vagy azt is meghaladó ambíciókat dédelgetnek, az egyik vizes matracon azt is tesztelhették, hogyan érdemes jelentős győztes meccsek után hason csúszni.

Egy csomó sportolási lehetőség várta a Mozgáskarnevál résztvevőit

Forrás: Czinege Melinda

A Mozgáskarnevál megmozgatta Debrecent

A felfújható elemek sem álltak meg a matracoknál, volt ugrálóvár, vagy inkább már ugrálólétesítmény benne többek között falmászási lehetőséggel, ugrótorony, ahonnan halálmegvető bátorsággal vetették le magukat a gyerekek az óriási, süppedős ponyvára, és voltak irdatlan nagy buborékok, amiknek a belsejébe mászva lehetett őket irányítani, haladó szinten pedig akár Laár András Buborék című versét is el lehetett közben szavalni.