A repülőtéri tűzoltók kiképzésével foglalkozó debreceni DETKA Oktató Kft. nemrég megalakította önkéntes tűzoltó egyesületét, amelynek ifjonc programja keretében gyerekek számára rendezett érdekes foglalkozást június 2-án, vasárnap – számolt be a debreceni polgármesteri hivatal.

A tűzoltók munkájával ismerkedhettek meg a gyerekek

Forrás: polgármesteri hviatal

Mint emlékeztettek, az esemény nem volt előzmény nélküli, ugyanis május 4. – a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián napja, a magyar tűzoltók napja – alkalmából idén már szerveztek bemutatót a fiatalok számára, amellyel az volt a céljuk, hogy egyrészt veszélyhelyzeti ismereteket adjanak nekik, másrészt a tűzoltók munkáját mint életpályamodellt mutassák meg számukra. A gyerekek akkor megismerkedhettek a tűzoltóautóval, beöltözhettek tűzoltóruhába, a rövid oktatást követően és a felnőttek szoros szakmai felügyelete mellett a gyakorlatban is kipróbálhatták a tűzoltók tevékenységének egyes fogásait, célra tarthattak fecskendővel, valamint maguk is olthattak tüzet.

Hasznos tudást kaptak a tűzoltóktól

Június 2-án hasonló program zajlott a DETKA debreceni reptér közelében lévő oktatótermében és gyakorlópályáján. A gyerekek előadást hallgathattak meg a segélyhívás fontosságáról, megnézhették, hogyan veszik fel a tűzoltók a bevetési ruhát riasztás esetén, megismerkedhettek az egyéni védőeszközökkel, a kommunikációs eszközökkel és a hőkamerával. Ezt követően a gyakorlópályán, rossz látási viszonyok között, zárt térben való kommunikáció lehetőségeit ismerhették meg, életmentési bemutatót láthattak, majd maguk is plüssállatok mentését gyakorolhatták, s hőkamerás keresést végezhettek egy gyakorló repülőgépmodell fedélzetén.

Sokféle feladat várta a gyerekeket

Forrás: polgármesteri hivatal

Az izgalmas, kalandos, ugyanakkor a gyerekeket komoly, felelősségteljes magatartásra oktató eseményen az ifjonc programban résztvevő összesen húsz – 2,5 és 18 éves közötti korú – fiú és lány közül szinte senki nem hiányzott.

A rendezvényen jelen volt Katona Erzsébet önkormányzati képviselő is, aki elmondta: nagyon fontosnak tartja az edukációt, a fiatalok felkészítését az esetleges veszélyhelyzetekben való segítségkérésre, ezeknek a helyzeteknek a kezelésére. Mint azt felidézte, a mostani eseményen is elhangzott többek közt az, hogy az Egyesült Államokban évente 1500 gyerek ment meg életeket, mert felkészítik őket arra, hogyan kell jelezniük a veszélyhelyzeteket – nemcsak a tűzeseteket, hanem például azt is, mikor a szüleik rosszul lesznek vagy egyéb olyan helyzetbe kerülnek, mikor állapotuk miatt ők maguk nem tudnak segítséget hívni.