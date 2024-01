Mindig is szerettem a hasamat, ami jelenleg meg is látszódik rajtam. Napközben általában hanyagolom az étkezést, azonban este, amikor már nincs semmi teendőm, akkor bepótolom az egész napi adagot. Igen, ez a legrosszabb, amit tehetek, de egy jó ideig bármilyen egészségtelen falatokat is vettem magamhoz, nem mutatkozott meg rajtam. A versenysport, a mindennapi mozgás nem engedte, hogy felszaladjanak a plusz kilók, viszont amióta felhagytam ezzel, azóta szépen fokozatosan elkezdtem szélesedni és pocakosodni.

Többször meglátogattam a konditermet, de az időm nem igazán engedte meg a rendszerességet, reggel pedig nehezen kelek fel, így a korai sportolás sem opció nálam. Persze, a kifogás a legkönnyebb, de a napokban elhatároztam, hogy a lehetőségeimhez és az önismeretemhez mérten megszabadulok a feleslegtől. Imádom a cukros üdítőket, valószínűleg nem is az étkezés a teljes felelőse a gömbölyödésnek: inkább a napi minimum egy liter kóla, na és persze az energiaital. Utóbbiakról a legnehezebb lemondanom, mert a vízzel egyáltalán nem tudok kibékülni.

Jelenleg nekem az a legnagyobb feladatom önmagammal, hogy elszántabb legyek a sportot és a rendszeres étkezést tekintve, és végre sikerrel járjak.