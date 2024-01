Télen szinte minden második héten beteg vagyok, és eléggé unom már. Köztudott, hogy a megfázás nehéz dolog, főleg, ha férfiak küzdenek vele, hisz úgy viseljük az orrfújós napokat, mintha a halálos ágyunkon feküdnénk, közben pedig búcsúzunk szeretteinktől.

Több kutatási eredményt is lehet olvasni, melyekben részletesen beszámolnak arról, hogy valóban nehezebben és fájdalmasabban vészeljük át ezeket a napokat, mint a nők. Az év háromnegyedében egészséges vagyok, mint a makk, de a hideg, fagyos időszak beköszöntével nem győzöm zsebkendővel, teával és torokcukorkával. A barátnőm ilyenkor kifiguráz és nem vesz komolyan. Azt gondolja, egy kis náthától még nem jött el a világvége. Igaza lehet, de mi van, ha én leszek az, aki nem épül fel?! Nem képzelem be a betegséget, de komolyan veszem az orrfújást is. Bár mostanság már kezdem azt érezni, hogy nem érdekel, mi lesz velem, hisz a torokfájás kezd természetessé válni. Próbálkozom immunerősítőkkel, vitaminokkal, de a hatás elmarad. Na, de nem baj, hamarosan itt a jó idő…