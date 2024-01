Nem mindenki szeret segítséget kérni

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat debreceni vezetője arra is kitért, hogy a 2023-as statisztikából jól látszik, hogy a legkevesebb hívást a harminc alatti korosztály kezdeményezte, valószínűleg azért, mert ők nem szeretnek segítséget kérni, inkább minden problémájukra saját maguk keresnék meg a megoldást. A hatvan év felettiek is sereghajtók a megkeresések tekintetében, ami annak tudható be, hogy idegennek érzik a telefonos kapcsolatot.

Rénes László azt is elárulta, hogy 2022-ben hatezer, míg 2023-ban több mint hétezer segítő beszélgetésük volt.

Rénes László, a LESZ országos szövetségének alelnöke, a debreceni szolgálat vezetője

Forrás: Napló-archív

Meghosszabbították az önkéntesek jelentkezésének határidejét

Mint arról már korábban hírt adtunk: ingyenes tanfolyamot indít a Debrecenben éjjel-nappal működő Lelkisegély Telefonszolgálat. A Segítőbeszélgetés telefonon címmel elinduló kurzust elvégzők közül választják ki azokat, akik munkaviszonynak nem számító, karitatív jellegű telefonos segítőmunkát végezhetnek a szolgálatnál. Azt kérik a jelentkezőktől, hogy a borítékra írják rá: „önkéntes munka”. A jelentkezést az alábbi címre küldhetik el: Rénes László, DE Járóbeteg Szakellátási Központ, 4026 Debrecen, Bethlen u. 11-17.; vagy e-mailben a következő címre: [email protected].

Első körben január 24-ig vártuk az érdeklődők jelentkezését, azonban nem érkezett annyi igény, amennyire számítottunk, ezért február 5-ig meghosszabbítottuk az időpontot

– húzta alá Rénes László, majd hozzátette: akik egy jó csapatban szeretnének jót tenni, azok ne hagyják ki ezt a lehetőséget.