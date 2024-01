A Hír FM debreceni adásában ezúttal Györkeiné Marika volt a vendégünk. Az Eleonor Szalon tulajdonosával a 2024-es menyasszonyi ruhatrendekről beszélgettünk: színek, minták, anyagok és nem utolsósorban kiegészítők is szóba kerültek. A leendő arák szokásairól, a ruhaválasztásokról is hallhattunk történeteket, de a menyasszonyokkal érkező kísérők fontosságára is kitértünk. Sőt megtudtuk, nem túlzás azt állítani, hogy lassan a szalonok vállfáin már a 2025-ös ruhakollekciót is megtaláljuk.