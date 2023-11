Sült, konfitált libacombból több száz fogyott a fesztiválon, de akár ludaskását is kóstolhattak azok, akik libából készült ételre fenték a fogukat. De akik másfélét, húsmenteset vagy csak finom sajt- vagy rétesféléket szerettek volna, azok számára is nyújtottak választékot a kitelepült vendéglősök, a streetfood-, valamint a sütemény- és sajtárusok. Márton napjára levághatóvá válnak már a hízott libák, másfelől november 11-e az újbor ünnepe is, jellemzően ekkorra kiforrnak az első idei borok. Hajdúszoboszlón hét pincészet kínálta borait Magyarország több borvidékéről, mindegyiknek egy-egy palackját megáldotta, illetve megszentelte Czető Norbert, a helyi református egyházközség lelkésze és Lipták József, a római katolikus közösség plébánosa. A megszentelt borokat a közönség is megkóstolhatta.

Szent Márton legendája

Czeglédi Gyula polgármester személyesen köszöntötte a vendégeket, örömét fejezte ki, hogy újra megtarthatják ezt a fesztivált, mint fogalmazott, Hajdúszoboszlón nincs megállás, itt folyamatosan követik egymást a programok, nemcsak nyáron, hanem ősszel és télen is.

Czeglédi Gyula polgármester

Forrás: Tóth Imre

A városvezető beszélt továbbá Szent Márton püspök legendájáról. Arról, hogy a 316-ban Savariában, a mai Szombathelyen született, légiósnak állt fiatalember miképp találkozott Jézussal, s lett pap, ám nem akart püspök lenni, ezért elbújt a libaólba. Csakhogy a libák hangos gágogása felfedte rejtekhelyét.

Lúdas Matyi is járt az óriássátorban

A Márton-napi vigadalom első napján még kevés csapadék hullott, ekkor sok kisgyermekes, kisbabás családdal is találkozni lehetett a fesztivál hatalmas területén. Barátságos faházikókból kínálták az étkeket és italokat a vendéglátók és a pincészetek, de ezen túlmenően nagyon szép kézműves kínálat is várta a látogatókat. Amint azt Borsi Csaba, a szervező Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója lapunknak elmondta, több mint negyven árus volt jelen, tehát volt miből választani, nagy sikere volt a húsmentes lángosnak is.