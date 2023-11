A rendezvény „nulladik nappal” indult, csütörtökön a nagy sikerű Ludas Matyi című film vetítésével hangolódhattk az érdeklődők a Márton-napi vigadalomra.

Szombaton a Ki mit süt? elnevezésű sütiversenyen Hajdúszoboszló legfinomabb lúdlábsüteményét és libatepertős pogácsáját választja meg a zsűri, majd erősevő versenyt is tartanak. Badár Sándor standupműsora mellett Kollányi Zsuzsi akusztikus koncertjét is hallhatja a közönség, de ott lesz a Mystery Gang is.

A minőségi étel- és italkínálatot neves hazai borászatok és elismert helyi, valamint környékbeli éttermek biztosítják. Emellett kézműves vásár, kézműves kuckó, szépségbusz és számtalan szórakoztató program várja az érdeklődőket. A koncerteket fedett óriássátorban tartják, így a szeszélyes őszi időjárás sem akadályozhatja meg a felhőtlen szórakozást – tudatta a szervező, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár.