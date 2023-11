A karácsony szelleme már október második felétől elkezdte átjárni a debreceni áruházakat, ahol adventi kalendáriumok széles kínálatától, ünnepi köntösbe öltöztetett csokimikulásoktól, és ünnepibbnél ünnepibb díszelemektől roskadoznak a polcok.

A vélemények eléggé megosztóak a korai télidézésről, ezért útra keltünk, és megkérdeztük az utca emberét, hogy mit szólnak a hetek óta ünnepi lázban égő áruházak karácsonyi kínálatához, valamint arról is kifaggattuk őket, hogy mikorra tervezik az ajándékok beszerzését, lakásuk díszítését.

– Szerintem teljesen jó így, hiszen megelőzhető a karácsonyi csúcsforgalom. Ilyenkor több ideje van az embereknek arra, hogy ha meglátnak valamit, ami tetszik nekik, azt megvegyék, és nem kell az utolsó pillanatban szaladozniuk. Amíg a gyerekeim kicsik voltak, addig én is jártam a boltokat, de most már csak egy-egy könyvvel szoktuk meglepni egymást, hiszen a szeretet a fontos – felelte kérdésünkre Simainé Barabás Borbála, aki kitért arra is, hogy a díszelemek elengedhetetlenek ahhoz, hogy igazán ráhangolódjunk a karácsonyra, ezért általában két héttel az ünnep előtt már szépíti otthonát.

Kicsit uncsi lesz a végére

– fogalmazott Kis Erzsébet, aki szerint a korai karácsonyi árukészlettel csak rá akarják venni az embereket, hogy minél többet vásároljanak.

– Igaz, én is elkezdtem már apránként megvenni az ajándékokat, de nem tudnak megfűzni, mert csak azt szerzem be, amire tényleg szükségem van. Ám a fiatalok lehet, hogy belesétálnak a csapdába, hiszen mindenféle csillogó-villogó dísszel találkozhatnak a boltokban – mondta, hozzátéve: a lakását december elején szokta kidekorálni, hogy egy teljes hónapon át élvezhesse az ünnepi varázslatot.

Vígh Lászlóné fiatalkora óta nagy rajongója a karácsonynak, ezért rendkívül boldog, amikor az üzletekbe lépve ünnepi elemek sokaságával találja szembe magát. Elmondása szerint legszívesebben már szeptemberben fenyőfát állítana, de általában december első hetében teszi ezt meg. Kérdésünkre hozzátette, hogy már most sok-sok ünnepi díszt helyezett el otthon gyermekei és saját maga örömére.

Az áruházak is megszólaltak a témában

Megkerestük két áruházlánc sajtóosztályát, akik egyhangúlag azt nyilatkozták, hogy szeretnének segíteni a vásárlóknak a háztartási költségek átláthatóságában.

– A jelenlegi inflációs időszakban kiemelten fontos számunkra, hogy karácsonykor, illetve az azt megelőző hetekben, hónapokban is segítsük a magyar családokat és nyugdíjasokat abban, hogy egyensúlyban tartsák ünnepi kiadásaikat. Éppen ezért a kedvezőbb árú alapvető élelmiszerektől a különleges ínyencségekig, változatos ünnepi árukínálattal, kényelmi termékekkel és szolgáltatásokkal várjuk idén is a vásárlókat.

A vevői igényekhez igazodva pedig advent előtt néhány héttel már elérhetővé tettük a készülődéshez elengedhetetlen termékeket, tehát a karácsonyi dekorációkat, vagy a különböző, mikuláshoz és karácsonyhoz köthető édességeket

– közölték a sajtómunkatársak.

A legolcsóbbtól a legdrágábbig válogathatunk a díszes csomagolású édességek közül

A Télapó közeledtével a legtöbben a csokifigurák közül válogatnak, melyek különböző árkategóriában érhetők el, amit az édesség márkájától és tömegétől függően a 170 forintostól egészen az 1340 forintosig találhatnak az ünnepre készülődők. Azonban adventi kalendáriumokból sincs hiány, mindenki a pénztárcájához mérten szerezhet be akár 3 ezer 400 forintosat, de a merészebbek 8 ezer forintért is megvásárolhatják az ünnepi motívumokkal ellátott csokoládénaptárat.