Szívhez szóló pillanatok voltak, ahogy kézen fogva együtt tették meg az ultramaraton utolsó métereit. Az emlékezetes „hosszú hétvégét” és a csúcshódítást kamerák kísérték - számolt be róla Nádudvari Péter jótékonysági sportoló.

Forrás: Nádudvari Péter-archív

Nádudvari Péter október 13-án – miután befejezte a munkát – a cívisvárostól Hortobágyig futott el, 44 kilométert megtéve. Szombaton vállalása második szakasza következett, ekkor Hortobágytól Füzesabonyig jutott el, 67 kilométert teljesítve. Mint elmondta, az októberben szokatlan 26-27 fokos meleg nehézséget okozott neki, de a mélypontok elkerülték. A záró, vasárnapi etap során pedig 51 kilométert futott Füzesabonytól Kékestetőig, amely során nemcsak a távot, hanem a több mint 1000 méteres szintemelkedést is le kellett küzdenie.

– A célba érés pillanata rendkívül érzelmes volt. Sokan vártak: barátok, ismerősök, családtagok, a sajtó képviselői, valamint Marci és a családja. Az utolsó métereket a kisfiúval együtt tettem meg, nagy élmény volt megérintenünk a piros-fehér-zöldre festett csúcskövet – mondta a jótékony sportoló.

A július óta tartó kampány során Nádudvari már 4.922.205 forintot gyűjtött össze a mátraaljai Recsken élő kisfiú gyógykezelésére. Az agydaganattal élő Marci gyógyulására egy kölni kezeléssorozat jelenti az egyetlen reményt, amelyen évente kétszer kell megjelennie, egy kezelési ciklus ára kétmillió forint.

Forrás: Nádudvari Péter-archív

– Hatalmas pozitív megerősítést adott a Kékes csúcsára való felfutás, hogy van értelme küzdeni és van remény. Az adományoknak köszönhetően Marci kezelése folytatódhat és szerencsére az eredmények is javulást mutatnak. A helyzetünk azonban még mindig válságos, a család egyetlen kenyérkeresője, Marci apukája nemrég szívrohamot kapott. A folyamatos stressz miatt nekem is és kislányomnak is szakember segítségre van szükségünk, de nem adjuk fel, és bármilyen segítséget szívesen fogadunk – emelte ki Szabó-Bárdos Adrienn, a kisfiú édesanyja.

Mint Nádudvari Péter elmondta, a kisfiúnak valószínűleg még évekig kell járnia Kölnbe, így a gyűjtést a vállalásai teljesítése után is folytatja. – Rendkívül hálás vagyok az adományokért, a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen sikeres lesz a kampányom. De a legboldogabb akkor leszek majd, ha néhány év múlva arról tudok beszámolni, hogy Marci barátom teljesen meggyógyult. Kérek mindenkit, hogy továbbra is támogassa a kezdeményezésem, fogadjon örökbe egy kilométert tetszőleges áron a futásaimból. Egy kisfiú egészsége, élete a tét – fogalmazott.

Nádudvari Péter vállalásáról a kezdeményezés médiatámogatója, a T5 Media Agency Czine Tamás vezetésével és Hercz Norbert Tibor, Muszka Tamás valamint Szabó Zsombor közreműködésével filmet készít, amelyből egy előzetes már megtekinthető:

A kezdeményezésről bővebb információk – köztük a támogatás lehetőségei – itt olvashatók.