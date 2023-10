Az alkudozás kötelező gyakorlat, az árusok sértésnek is vennék, ha nem lenne egészséges civakodás, és a vevő is elégedett: jó üzletet kötött. Igyekeztek is serényen elégedetlenkedni az árengedményért. Kétezerért sok, „a zsibiben egy ezresért adják”. Mégis visszatér egy óra múlva, és elviszi 1800-ért.

A régiségvásárban azért bőven akad valódi antik műtárgy is a műanyag replikák között, száz év alatt megfakult festmény, fényét vesztett gyertyatartó, hajtatlan bilpengő.

Végül hirtelen a városra rontó szél is ellátogatott a régiségvásárba, és az árut sem kímélte. Volt, akinek az áruja megsérült a serény pakolás közben, mások igyekeztek nejlonzsákkal letakarni a könyveket. Többen azért a kora délutáni órákig kitartottak, és amíg lehetett, még pénzzé tettek némi portékát.