Műtárgyak, kacatok, antik kincsek és gagyi másolatok: ahogy több évtizede, vasárnap délelőtt is tömegeket vonzott a régiségvásár, melynek az utóbbi időben a Nagyerdei Stadion melletti terület ad otthont. Aki százszor járt már itt, az is mindig úgy érezheti, hogy újdonságokkal találkozik – összegezte a Haon délelőtti ottjártakor. Egyszer csak – talán a fényesre pucolt úttörőöv vagy a csillogó rézmozsár tükrözte visszfény hatására – bevillant, hogy miért is izgalmas sokadjára is az a hely, ahol a százezer forintos Hummel-szobor mellett ötszázért unikornisos kulcstartót, sőt, háromszázért a császármetszés orvosi hátterét ismertető szakkönyvet is kapni.

Minden alkalommal, amikor a vásárra látogatva az objektív mögül szemléljük, hogyan cserél gazdát a francia kártyapakli, az alpakka-étkészlet vagy minden újságírót megigéző Remington írógép, azt érezhetjük, hogy minden egyes tárgyat ismerünk. Így volt ez július utolsó alkalmán is, amikor megint csak ismerősnek tűnt minden asztalon, lepedőn vagy ruhaszárítón elhelyezett portéka.