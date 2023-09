Több száz rajongó várta lelkesen szombat délután a Debreceni Jégcsarnok előtt, hogy Bán, a debreceni állatkert legfiatalabb pingvinje megérkezzen. Akárcsak a valódi sztárokat, őt is a hátsó bejáraton engedték be.

Bajkán-Labovszki Milla és Bán

Forrás: Kiss Annamarie

Az ünnepelt csillag különleges társaságban érkezett, kísérője Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezető igazgatója és Bajkán-Labovszki Milla állatkerti gondozó volt. Míg a kissé megilletődött pingvin betotyogott a színpadra, a közönség előtt is megnyílt a csarnok főbejárata, és perceken belül izgatottan susogtak a lábak a korcsolyapályán.

Nem mindennapi ceremóniának volt tanúja a közönség, Bán „fellépésének” apropóját az adta, hogy a Sportcentrum 8 év elteltével újból örökbe fogadta az állatkert pápaszemespingvin-kolóniáját.

Nagy Gergely Sándor elmondta, éppen akkoriban kezdte ügyvezetői pályafutását a kultúrparkban. Hozzátette, az örökbe fogadás nem volt eredménytelen, hiszen a pingvinek tartóhelyének fejlesztését szolgálta, így új költőládákat is be tudtak szerezni. Ennek a gyümölcse érett be az évek alatt, hiszen a hároméves dél-afrikai pingvin, Bán is megszülethetett.