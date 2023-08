Veterán autók találkozóját tartották augusztus 26-án, szombaton Sárándon. A rendezvénynek a helyi sportpálya adott otthont, ahol Volkswagen Bogár, Volkswagen Busz és Lada típusú oldtimerekkel is találkozhattak a négykerekűekért rajongók. Mindezek mellett volt ügyességi verseny is kerékszerelő versennyel, frizbi dobással, biciklis tudáspróbával, karburátor szereléssel és autótolással. A találkozóról sok-sok színes fotót tett közzé Sáránd Község Önkormányzata a Fabebook-oldalán: