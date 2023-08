Az eredetileg tervezettnél később kezdődik a 2024-es Campus Fesztivál Debrecenben, jelentették be a szervezők az esemény közösségi oldalán. Mint ismert, a Nagyerdőn az idén több mint 118 ezren buliztak, a fesztivál pénteki napja pedig rekordot is döntött, akkor mintegy 35 ezer vendéget fogadtak. Ahogy az lenni szokott, a szervezők már záráskor bejelentették a 2024-es fesztivál időpontját, amely július 17-21-ig tartott volna, ezt tolták most el egy héttel,

2024. július 20-24-re.

A mostani bejegyzésben azt írták, hogy a változás oka 2024 nyarán Debrecenben megrendezendő, Európa több száz egyeteméről sok ezer résztvevőt vonzó Európai Egyetemi Játékok, a döntést pedig a sportesemény szervezőivel együtt, a szálláshelyek várható foglaltságát és a lehetséges infrastrukturális, technikai ütközéseket figyelembe véve hozták meg.

A már megvásárolt bérletek érvényesek az új dátumra is, de ha valakinek nem jó az új időpont, 2023. szeptember 30-ig vissza lehet váltani.