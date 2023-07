Négy nap, százezernél is több bulizó, a hazai könnyűzenei élet legjobb és legismertebb előadói; ATB, Parov Stelar és Robin Schulz. Csak néhány címszó, ami a hétvégi Campus Fesztivált jellemezheti. Vasárnap reggelre viszont a pakolás és a búcsú vette át a főszerepet, de az élmények még elevenen ott voltak a fesztiválozók emlékeiben, melyekről a Hajdú Online-nak is meséltek a fiatalok.

A négy nap alatt több mint 118 ezren fordultak meg a Campus Fesztiválon, amely kicsivel több, mint a tavalyi létszám. Mindez egy olyan időszakban, amikor szinte valamennyi fesztivál veszített a látogatóiból

– értékelt megkeresésünkre röviden Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, fesztiválszervező. Hozzátette: mindemellett minden idők legtöbb látogatottságát produkálta a pénteki nap, amikor is mintegy 35 ezren szórakoztak a Campus Fesztivál területén.

Élményekkel teli fáradság

Reggel nyolc óra környékén léptük át a Campus bejáratának kapuját. Szerencsénkre most nem kellett sokat várnunk. A pakolást már szemmel láthatóan korán megkezdték a szervezők, ugyanis teherautókkal és sürgő-forgó emberekkel találkoztunk. Utunk a fesztivál táborába vezetett, reménykedve abban, hogy ott is van valami élet, s lesz, aki be is tud számolni élményeiről. Útközben itt-ott még láttunk megfáradt, padokon és hálózsákokban pihenő, alvó embereket.

Mivel a tábort legkésőbb 11-ig el kellett hagyniuk a vendégeknek, így reggel 8 órakár már sokan készülődtek a távozásra: volt, aki a reggeli kávéját fogyasztotta és barátaival az elmúlt napok legütősebb jeleneteit idézte fel, mások hálózsákot hajtottak össze vagy sátrat bontottak.

– Ne haragudj, de alig van hangom. Eszméletlen volt a hétvége, a BSW, Majka és Azariah koncertek voltak a legjobbak – osztotta meg lelkesen élményeit Bianka. A fiatal lány barátaival, Klaudiával és Péterrel Mátészalkáról érkezett a Campusra, a háromfős baráti társaság most először volt a debreceni fesztiválon, de megjegyezték, hogy nem utoljára. – Bár nem szeretem Majkát, de ez a koncertje világi volt – fogalmazott a másik lány.