Gergely Imre (MrGeryman RetroDJ) hajdúböszörményi lemezlovas nevét bizonyára sokan ismerik, már csak azért is, mert a Haon többször írt a munkásságáról. Néhány éve írtunk először a zenéléssel foglalkozó férfiról, aki 2020-ban, a koronavírus-járvány időszakában bulikamiont indított Hajdúböszörményben, hogy mosolyt csaljon az emberek arcára a karanténidőszak kellős közepén.

Hatalmas sikert aratott a kezdeményezés, akkoriban kétszer is szelte zenélő „kamionjával” Böszörmény utcáit, hogy köszönetét és tiszteletét fejezze ki azoknak, akik a járvány idején értünk dolgoztak. Azóta pedig a helyi lakosok folyamatosan arra kérik őt, ismételje meg a bulit, eddig négy alkalommal táncoltatta meg a népet úgy, hogy a kamionról szólaltatta meg a legnagyobb slágereket, és úgy tervezi, a jövőben is lesz hasonló élményben része a böszörményieknek. Ha idén nem is biztos, de 2024-ben két bulikamiont is útjára indít majd a városban.

A bulikamion már többször útnak indult

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív

Nagy szerelem a zene iránt

Gergely Imre a napokban otthonában fogadott minket, hogy bemutassa féltve őrzött kincseit (felszereléseit), és beavassa olvasóinkat, honnan is jött neki ez a nagy szerelem a zene iránt.

Kicsivel több mint harminc éve zenélek, 31 éve csináltam az első strandbált Balmazújvároson. Természetesen szerveztem előtte kisebb bulikat, de úgy érzem, az igazi áttörés az első strandbálon volt. Festő az eredeti szakmám, de már közel 10 éve nem fogtam ecsetet a kezembe, és nem is tervezem

– fogalmazott a tősgyökeres böszörményi, akinek a nevét rengetegen ismerik a vármegyénkben. Élt már Debrecenben, ahol szintén sok helyen zenélt, de szíve visszahúzta szülővárosába.

Gergely Imre

Forrás: Czinege Melinda

Nem lankad a lelkesedése

Mint elmondta, jó pár éve elmúlt 50 éves, ám a lelkesedése nem lankad, ugyanúgy bulizik, mint a 20-as, 30-as korosztály. Nemcsak retro bulikat szervez, hanem lagzikban is zenél, már több mint 50 lakodalomban megfordult, és hangsúlyozta, az ottani közeg is közel áll hozzá. Igaz, az első lagzin gyomoridege volt, hiszen csak másabb, mint egy buliban zenélni, azonban miután átesett a tűzkeresztségen, meg sem állt. Sorra hívják lakodalmakba, szórakozóhelyekre zenélni, és persze a helyi strandon is ő szolgáltatja a jobbnál jobb dalokat. Többek közt fellépett már Hajdúnánáson, Hajdúdorogon, Berettyóújfaluban és Balmazújvároson is, így nyugodtan kijelenthetjük, vármegyénk lemezlovasát kisebb-nagyobb városokba egyaránt hívják. – Ha nem is az első helyet foglalja el a szívemben a zene, akkor is elmondhatom, a dobogó egyik fokán örökre helye lesz. Örökmozgó gyerek voltam, 1,5 éves lehettem, amikor egy Sokol rádiót a kiságyam mellé helyeztek a szüleim, ugyanis látták, mennyire imádom a muzsikát. Még iskolába se mentem, de már hatévesen magnót kértem a szüleimtől.

Tizenhat éves lehettem, amikor az első házibulit megrendeztem, már akkor is lehetett érzékem a dalokhoz, és azok keveréséhez, ugyanis az alattunk lévő étteremből feljöttek a zenészek, érdekelte őket, kitől jön a muzsikaszó

– taglalta. Hozzátéve, mindig fontos számára, hogy a bulijaiban valami mindig felpörgesse a hangulatot: ügyességi játékkal, táncversennyel, lábszépségversennyel színesíti azokat.

Mindig azon van, hogy felpörgesse a hangulatot

Minden korosztály megfordul a bulijaiban

– A retro bulikban többnyire a 80'-90'-es évek zenéit játszom, ezek vannak túlnyomó többségben, de a mai nagyobb hazai, külföldi slágereket is lejátszok, ha arra van igény. Ugyanúgy eljönnek a rendezvényeimre a fiatalok is, mint az idősebb korosztály.

Mulatós dalokat is beteszek, ezek általában felhúzzák a bulit, egy mulatós blokk csaknem 20 perc, ilyenkor aztán mindenki megmutatja, mennyire is tud szórakozni. Ezután nem könnyű ugyanezt a pörgést megtartani, úgy kell stílust váltani, hogy kellőképpen ráhangolódjon a közönség, nem szabad engedni, hogy alábbhagyjon a hangulat

– emelte ki. Rámutatott, gyerekeket is szórakoztatott már, úgy véli, ők az igazi közönség, és a legőszintébbek. Ha valamit nem jól csinál, úgy ott hagyják, hogy észre sem veszi. Talán a sikerének az lehet a titka, hogy azt adja a közönségnek, amit ők szeretnének, érdekli és figyeli az igényeket. Úgy tartja, ha valaki veszi a fáradtságot és felkeresi a rendezvényét, akkor az azt kapja, amit vár.

Tele van meglepetésekkel

A lánya szinte akkor született, amikor ő elkezdett zenélni. A lemezlovas úgy fogalmazott, lánya a zenébe született bele, szóval mindenben támogatja az édesapját, Gergely Imrét, ugyanis szereti a munkásságát.

Még biztosan látnak jó pár évig a DJ-pult mögött, de ezt nem lehet csinálni az idők végezetéig. Imádom, amit csinálok, de tudni kell, hol a határ. Mindenkinek csak ajánlani tudom a szabadtéri bulikat, teljesen más a hangzás, mint otthon, a látványvilágról meg nem is beszélve – tette hozzá.

Leszögezte, akik megfordultak már az általa szervezett partikon, mindig felkeresik azokat, hiszen jól ismerők őt: sosem tudják, hogy mit kapnak, minden ott derül ki, abban a pillanatban, a „táncparketten”.