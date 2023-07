Varga Viktor szombati kunsztja után vasárnapra is jutott bőven muníció a hajdúszoboszlói AeroFeszten. A szervezők közlése szerint a mai programtervet a rossz idő miatt törölni kellett, de Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok, Guinness-rekorder pilóta bemutatóját többször is meg tudták tartani, a látványos mutatványokról képsorozatot is készített fotóriporterünk.