Fesztiváli programokkal, előadásokkal és különböző játékokkal is várja a Campus Fesztivál látogatóit a Debreceni Egyetem. Az Egyetem Téren – amely rendhagyó módon most a Nagyerdei Stadion déli oldalán található – várják az érdeklődőket az egyes karok oktatói és hallgatói.

Az, hogy az egyetem mellettünk áll, és az elejétől kezdve bízik bennünk, nagyban megalapozta a Campus Fesztivál lelkületét. Az intézmény támogatása mindig is hatalmas lelki tőke volt számunkra

– fogalmazott Miklósvölgyi Péter, a szervező Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a szerda délutáni sajtótájékoztatón.

Forrás: Czinege Melinda

Elmondta, a látogatottság előjelei biztatóak, a bérleteladások hasonlóan alakulnak a tavalyihoz képest. Rekorddöntésre nem készülnek, ugyanis véleménye szerint a várható 110-120 ezer ember kiszolgálására tökéletes a meglévő infrastruktúra. – Látható, hogy valamennyi piacon, így a vendéglátásban is történt visszaesés, ezért nem is fogalmaztunk meg célokat. Azon dolgozunk, hogy a résztvevők ugyanúgy jól érezzék magukat, ahogy eddig is minden évben – tette hozzá.