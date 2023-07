Ének az esőben

Fény, zene, vihar. Így zúdult záporként az esernyőt lobogtató bulizni vágyókra a megannyi Parov Stelar-sláger. A kezdésre érkező óriási tömeg hűen tükrözte, a tíz évvel ezelőtti nagyszínpados koncert óta a zenei lista mellett a rajongótábor is bővült. Az osztrák frontember napszemüvege és a keverőpult mögé bújva vezérelte a zenei játékot, míg a két énekes szaxofon- és klarinétszóra járta a szvinget. Háromszor tapsolta vissza Debrecen a bandát, akik a régi kedvencek mellett némi újdonságot is meglebegtettek a szélben, sőt, még egy kis Sweet Dreamset is énekeltek a közönségnek levezetés gyanánt.