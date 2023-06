A gyűjteményét őrző házat, mint egy múzeumot, úgy rendezte be. Az első helyiségbe kerültek az ipari villamossági berendezések: fogyasztásmérők, táblaműszerek, ipari csatlakozók, továbbá villanyszerelők által használt műszerek, eszközök az 1960-as és 1990-es évek közötti időszakból. – A falon az a fadobozos tárgy egy iskolai be- és kicsengető óra - mutatott a helyiség túlsó falára. István elmondta,

helyhiány miatt a házban lévő berendezések a gyűjteménye csak egy részét képezik, de tervezi már az újabb épület kialakítását a többi tárgynak is.

Ötven- és hatvanéves darabok is vannak

A következő, nagyobb szobába kerültek a különböző közvilágítási lámpatestek. A helyiségben körbenézve rögtön meg is állapítottuk: kiváló adminisztrációt folytat István. A lámpatestek felett ismertetők és fotók is bemutatják, mit is láthat az érdeklődő maga előtt. Még olyan képek is akadnak, amelyek ugyanazt a lámpát ábrázolják, még a közvilágítási rendszer részeként. Nagy örömünkre nem egy Napló-cikket is felfedeztünk.

Jelenleg 225 darab különböző közvilágítási lámpából áll a gyűjteményem. Rengeteget kutattam a püspökladányi közvilágítási rendszer változásairól. Az itt lévő darabok egy részét nemrég szerelték le, ezek még a 60-as és 70-es években kerültek fel az oszlopokra

– mutatta be a gyűjtemény egy részét. Mint kiderült, István érdeklődése és rajongása mellé komoly kutatómunka is párosul: szakmai katalógusok, könyvek segítségével igyekszik rendezni és bővíteni gyűjteményét. – Szoktam kapni külföldi ajánlatokat is, de én inkább a magyar gyártmányú darabokat preferálom. Ilyen például a Tungsram-Scréder dupla Z1 típusú felfüggesztett lámpa. Ebből már csak Budapesten látni néhányat – mutatott az egyik darabra. A helyiségben voltak még többek között aluljárókban használt vagy főutakat megvilágító lámpatestek, higanygőzlámpák, nátriumlámpák és izzószálas fényforrások is 50 wattól egészen 1000 watt teljesítményig.

A képen látható lámpatest ma már a gyűjtemény értékes darabja

Forrás: Czinege Melinda

– Vannak rajtam kívül más gyűjtők is az országban. Idén lesz a hetedik alkalom, hogy itt tartjuk az országos találkozónkat. Ezeken az alkalmakon 20-30 fő is összegyűlik – árulta el kérdésünkre a püspökladányi gyűjtő.

Retró utcarészlet működő vasúti sorompóval

Túránk a kertben folyatódott, ahol nem kis meglepetésünkre egy retro utcakép kibontakozásának első jeleit véltük felfedezni:

közvilágítási lámpaoszlopok légkábellel, köztéri elosztószekrények és benzinkúti kútoszlopok a 60-as és 70-es évekből, retró játszótér, egy nyilvános telefonfülke és egy működő vasúti sorompó fogadott bennünket.

A retró utcarészlet elengedhetetlen része a betonpad és a betonasztal. A háttérben az Áfor benzinkút leendő helyszíne

Forrás: Czinege Melinda

– A tervem, hogy egy teljes retró utcarészletet alakítsak itt ki. A telefonfülke világítását már megcsináltam, de szeretnék egy belső hálózatot kialakítani hozzá. Ehhez már csak a telefonközpont kell. A vasúti átjáróhoz épülne egy kisvasút. A retró játszóteret bővíteném, illetve egy Áfor benzinkutat is szeretnék ide – sorolta a terveit István.

A világítás már rendben van a telefonfülkében, hamarosan a vonal is működni fog

Forrás: Czinege Melinda

Hozzátette: már most is sokan érdeklődnek a gyűjteménye iránt, vannak, akik este látogatják meg, hogy az utcarészlet már működő berendezéseit csodálják.

Bekecs Sándor