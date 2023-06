A Haon podcast stúdiójának vendége Kovács Pál, a Magyar Borszakírók Körének Tagja és a Debreceni Borozó Borászati Magazin Felelős Lapkiadója jóvoltából betekintettünk Debrecen város borának kulissza titkaiba. A szakértő pár éve megkapta a szakma legrangosabb elismerését, a Borászok Barátja címet, de ahogy mindenki ismeri Pali bácsit, elárulta azt is, hogy szerinte milyen a jó bor, sőt visszautaztunk az időben, amikor is a Debreceni lakosokról elmondható volt, hogy ’majd minden egyes tagja borászkodással foglalkozott. Megtudtuk, mennyibe került a legdrágább bor, amit ivott és melyik volt a legidősebb, amit megízlelt. Továbbá arra is rávilágított, hogy szerinte melyik az „aranytojást tojó” bor az országban.

