Több száz különleges jármű és több ezer látogató vasárnap is a Nagyerdőn. A Debrecen Drive jegypénztárai előtt a zárónapon is folyamaton akadt érdeklődő. A Haon is tett egy kört a hétvégi forgatagban.

A bemutatók vasárnap ugyancsak sokakat érdekeltek, az igazán lelkes rajongók még autogramért is sorban álltak a forró, féknyomos aszfalton. Az oldtimerek időtálló népszerűsége vasárnap is kitartott, de a motorok és kamionok előtt is szívesen megálltak a látogatók egy-egy fotóért. A területen életkortól függetlenül mindenki megtalálta a számára érdekeset.