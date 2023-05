Nagy feltűnést okozott egy Harley-Davidson motorkerékpár is, melyről megtudtuk, 2005-ben szépségdíjat nyert Budapesten.

Érdekessége, hogy az összes aranyszínű csavar, ami megtalálható a motoron, 24 karátos arannyal van bediffundálva – mutatta Rácz József, aki elmondta, korábban rendszeres használatban volt a jármű, sok túrán részt vett, ma már azonban csak kiállítási darab.

Családi program

A majális igazi családi program volt a derecskeiek számára: totyogók és nagypapák együtt sétáltak, miközben a kipakoló árusok portékáit, vagy épp az oldtimereket nézegették. Így tett Harangi István is, aki gyerekeivel látogatott ki a rendezvényre. – Úgy gondoltuk, ebben a remek napsütés időben mi is majálisozunk egyet. Kíváncsiak voltunk a veterán járművekre, s mivel a családban nekünk is Ladánk van, egyértelmű volt, hogy erre a márkára adjuk le a szavazatunkat. A gyerekek biztosan kipróbálják majd az ugrálóvárat, a napot pedig valószínűleg megkoronázzuk egy fagyizással – közölte a családfő.

A szervezők a rendezvény kísérő programjaként főzőversenyt, az ovisoknak és iskolásoknak rajzversenyt, illetve kerékpáros retró futamot is tartottak. PTZ