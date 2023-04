– Egyesületünk 1995-ben alakult, azóta építgetünk terepasztalokat, modulrendszereket, s járunk folyamatosan kiállításokra belföldön és külföldön egyaránt. Klubunk jelenleg 16 fővel működik, a hazai vasútmodellezést mi képviseljük európai szinten – tudtuk meg Fróna Lászlótól, az egyesület alapító-elnökétől.

Fróna László

Forrás: Kiss Annamarie

Józsán igen nagy népszerűségnek örvendett most is ez a különleges tárlat, ugyanis már 15. alkalommal tértek vissza a 1:160 és 1:87 méretarányú vonatok. Ezt támasztja alá az érdeklődők száma is, szinte megtelt a közösségi ház családokkal, gyerekekkel. Vinczéné Simon Nikoletta két fiával, Martinnal és Leventével érkezett. Mint elmondta, egy korábbi alkalommal már voltak, akkor nagyon élvezték a fiúk, és az élmény ezúttal sem maradt el.

Fróna László elmondta, a színházteremben H0-s vasútmodellekkel készültek, melyekkel digitális üzemmódban vonatoznak.

Ezek élethű hangokat adnak ki, a gőzmozdonyok pedig még füstölnek is. A kiállított darabok az 1920-as évektől egészen napjainkig vonultatnak fel vonattípusokat

– ismertette. A terepasztalok különlegessége ezúttal az is, hogy a vasútvonalak környezetébe új modulként napelemparkot és szélerőműparkot telepítettek. Kérdésünkre hozzátette: több mint 70 méternyi hosszú terepasztallal rendelkeznek. Az idei legnagyobb kiállításukat ősszel tartják majd a debreceni VOKE Egyetértés Művelődési Központban, ahová Békéscsabáról és Sopronból is érkeznek modellező vendégek. A nagyteremben felállítandó terepasztalok vasútpályáinak hossza pedig eléri majd a 100 métert.

BS