A zord téli időjárás a debreceniek kedvelt kirándulóhelyét, a Vekeri-tavat is kiengedte szépen lassan a jég fogságából, mint az a lenti, március elején készült galériánkban is látszik, már nyoma sincs a masszív tábláknak. Van viszont nádasban navigáló hattyúpár, moha a fák törzsén, na meg persze, ami a legfontosabb, a bőséges csapadéknak és a Vízműnek köszönhetően egybefüggő vízfelület, amelyet az élővilág és a kirándulók is ugyanúgy élveznek ezekben a napokban.

Forrás: Matey István

Ha már ott voltunk, azt is megnéztük, milyen állapotban van most a parti büfé: lángost vagy melegszendvicset ugyan nem kaptunk, egy furcsa szempár azonban gyanakodva meredt ránk az egyik ablakból.

Forrás: Matey István

Ahogy egyre beljebb megyünk a tavaszba, úgy lesz egyre élettel telibb a tó környéke, szóval mostanában tényleg megéri beiktatni egy sétálós-fotózgatós kirándulást, ha van rá 1-2 óránk.