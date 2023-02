Legnagyobb elismerés az elégedett vendég, tartja a vendéglátós mondás, ám ha egy világbajnokságon mérettethet meg valaki, annak azért „súlya” van a szakmában. Hamarosan Tar Gyulán lesz a sor, hogy az olaszországi Parmában megrendezendő pizzasütő világbajnokságon kápráztassa el a bírákat. A debreceni szakemberről érdemes tudni, hogy 21 évesen szerencsét próbált Ausztráliában, ahol három évig egy olasz pizzériában dolgozott, s Sydneyben megismerkedett egy világbajnok pizzaszakáccsal, akitől nagy inspirációt kapott. Miután hazatért szülővárosába, Debrecenben nyitott egy éttermet – immár 20 éve –, s az egész életét erre tette fel. A fiatalon futballozó Tar Gyulából a sportkarrierje befejezése után sem hunyt ki a versenyszellem, vélhetően ennek tulajdonítható, hogy már korábban is benevezett a pizzasütő világbajnokságra.

Forrás: Tar Gyula-archív

A legegyszerűbb a legnehezebb

– Immár lassan öt esztendeje, 2018-ban részese lehettem a világversenynek. A parmai megmérettetésen nyolc kategóriában lehetett indulni, én a klasszikust választottam, ahol a magyaros jellegű pizzámmal a hatszáz résztvevő közül a 140. lettem. Óriási élmény volt az esemény, s már akkor eldöntöttem, egyszer visszatérek. Most jött el az idő, az idei, immár harmincadik világbajnokság szintén Pármában, április 18 és 20-a között lesz – kezdte a beszélgetést Tar Gyula, aki mesélt a verseny részleteiről is. – A Főnix Arénához hasonló létesítményben lesz a megmérettetés, ahol a küzdőtéren állítják fel az elektromos, a gázos és a fatüzelésű kemencéket. Én a nápolyi kategóriában indulok, s egy margherita pizzát készítek. Ez tűnik a legegyszerűbbnek, hiszen a tésztán csak paradicsomszósz, mozzarella, parmezán, olívaolaj és bazsalikom van, de igazából ezt a legnehezebb tökéletesen elkészíteni. Az előkészületek után 12 percünk lesz, hogy összeállítsuk az ételt. Mindezt egy bíró felügyeli, aki nemcsak az állagot és a küllemet nézi majd fürkésző tekintettel, hanem az egész munkafolyamatot, például, hogyan gyúrom a tésztát, majd a végén, mindezek figyelembevételével ad egy pontszámot.

Ezt követően 90 másodperc alatt kell megsülnie a pizzának. A rövid idő miatt nagyon fontos tényező, hogyan fűtjük fel a fatüzelésű kemencét, amit saját magunknak kell végeznünk.

Ha nem férünk bele az időkeretbe, büntetőpontot kapunk. Miután elkészült a pizza, egy négytagú zsűri elé visszük, akik kóstolás után szintén pontoznak, s így kialakul az eredmény. Az információk szerint mintegy kétszáz ellenféllel számolok, szeretnék a mezőny első felében végezni – fogalmazott az olasz ételek tudora, aki elárulta,

sokat jelent számára, hogy mindenben támogatja a családja, a felesége többek között a felkészülésből is aktívan kiveszi a részét, s ott lesz Parmában is.

Városnézésen a tészták

A világbajnokságon elért siker majdhogynem felér egy Michelin-csillaggal a pizzaszakácsok körében, ennek megfelelően a debreceni szakember nem veszi félvállról a versenyt, már két hónappal a megmérettetés előtt megkezdte a felkészülést. – Természetesen az étel legfontosabb alkotóeleme a tészta, fontos, hogy roppanós, de egyben lágy is legyen a sütés után. Mindig vannak új trendek, éppen ezért állandóan tanulni, fejlődni kell ebben a szakmában is. A versenyre kész tésztával megyünk, amit a viadal előtt két-három nappal, már a pármai szállodában készítek el. Fontos többek között az is, hogy milyen hőmérsékletű lesz a tészta, amit a versenyen használok. Most például azt tesztelem, hogy egy 2-3 órás utazást követően mennyire változik a tészta hőmérséklete, ezért mostanában begyúrt alapanyaggal kocsikázom a városban. Egy-egy pizza tökéletessége apróságokon múlik, ezért próbálok majd minden részletre odafigyelni, s a lehető legjobb margheritát tenni a zsűri elé – fogalmazott Tar Gyula.

Boros Norbert